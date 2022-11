Auch der Demokratieaktivist Alaa Abdel-Fattah ist in Ägypten inhaftiert. Hier ein Protest vor dem Außenministerium in London im Vorfeld der Klimakonferenz. Foto: AP / Kin Cheung

Sharm el-Sheikh – Vor der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten ist die Zahl der Festnahmen auf mehr als 300 gestiegen. Die landesweiten Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit angekündigten Protesten, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Sicherheitskreisen erfuhr. Demnach wird dutzenden Personen die Verbreitung von Falschnachrichten sowie der Missbrauch sozialer Medien und Beteiligung an terroristischen Gruppen vorgeworfen. Offiziell gab es keine Bestätigung der Festnahmen.

Die COP27 beginnt am Sonntag im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Dort wollen Vertreterinnen und Vertreter von rund 200 Staaten zwei Wochen lang unter anderem darüber debattieren, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt werden kann. Proteste etwa von Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten sind in Sharm el-Sheikh in einer speziell eingerichteten Zone erlaubt. Es gibt in sozialen Medien zudem vermehrt Aufrufe zu Protesten im Land am 11. November und damit während der COP. Demonstrationen sind in Ägypten sonst faktisch verboten. (APA, 3.11.2022)