Das Datum muss noch von der Landesregierung beschlossen werden. Foto: APA / KLAUS TITZER

St. Pölten/Wien- Die niederösterreichische Landtagswahl findet am 29. Jänner 2023 statt. Der Termin wurde am Donnerstag in einem Pressestatement nach Parteiengesprächen im Palais Niederösterreich in Wien von ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger offiziell bekanntgegeben. Das Datum muss noch von der Landesregierung beschlossen werden. (APA, 3.11.2022)