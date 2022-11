Geringere Umsätze in Deutschland und Italien drückten zuletzt das Quartalsergebnis.

Foto: imago images / DeFodi

Comcast Cerwägt den Verkauf ihres Pay-TV-Geschäfts in Deutschland, berichtet der Branchendienst Bloomberg. Der US-Sender arbeitet demnach mit einem Berater zusammen, um Optionen für Sky Deutschland zu prüfen. Bloomberg beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine Woche, nachdem der Pay-TV-Anbieter Sky für Bestandskunden in Deutschland höhere Preise angekündigt hat, verdichten sich Anzeichen für einen Verkauf. Geringere Umsätze in Deutschland und Italien drückten zuletzt das Quartalsergebnis. Der Medienriese – der größte Pay-TV-Anbieter in den USA – übernahm Sky Deutschland im Jahr 2018, als es den britischen Sender Sky für 39 Milliarden Dollar kaufte.

DAZN Hauptinteressent

Als Hauptinteressent wird DAZN gehandelt. Die Sportstreamingplattform erwarb 2019 die Mehrheit der UEFA-Champions-League-Rechte in Deutschland und löste damit Sky Deutschland ab, das diese Rechte zwanzig Jahre lang hielt.

Comcast meldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 29,8 Mrd. Dollar und einen Nettoverlust von 4,6 Mrd. Dollar. Sky verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,3 Mrd. US-Dollar, konnte aber 320.000 neue Abonnenten gewinnen.

Welche Auswirkungen der Verkauf auf das Angebot in Österreich hätte, bleibt vorerst offen. Eine Anfrage des STANDARD bei Sky bzw. Comcast ist unterwegs. (red, 3.11.2022)