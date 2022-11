Muss den bösartigen Klatsch einer US-Kleinstadt über sich ergehen lassen: Julianne Moore in "Dem Himmel so fern", Arte, 20.15 Uhr. Foto: MMII Focus Features LLC and Vulcan Prod.

19.40 REPORTAGE

Re: Tolle Knolle – Kartoffeln mit Zukunft Die Kartoffel zählt zu den beliebtesten und zugleich wichtigsten Grundnahrungsmitteln der Welt. Doch der Klimawandel erfordert ein Umdenken auch im Kartoffelanbau und in der Lebensmittelindustrie. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Dem Himmel so fern (Far from Heaven, USA 2002, Todd Haynes) Das Leben von Cathy Whitaker (Julianne Moore) in der US-Kleinstadt Hartford verläuft in den geordneten Bahnen einer typischen 1950er-Jahre-Idylle – bis sie ihren Ehemann (Dennis Quaid) in den Armen eines anderen Mannes ertappt und sie selbst in ihrem afroamerikanischen Gärtner (Dennis Haysbert) einen Vertrauten findet. Mit seinem von Ed Lachman betörend fotografierten Film schuf Todd Haynes ein berührendes wie stimmiges Update der Melodramen von Douglas Sirk. Bis 22.00, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Das Leben ist schön (La vita è bella, I 1998, Roberto Benigni) Um seinen Sohn vor dem Grauen des nationalsozialistischen Konzentrationslagers zu beschützen, imaginiert Guido (Roberto Benigni) ein fantastisches Spiel, an dessen komplexe Regeln es sich in der Gefangenschaft zu halten gilt. Benignis humanistische Fabel wurde mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film prämiert. Bis 22.15, ORF 3

22.00 MAGAZIN

Naked: Forever Young? & Nach dem Sex Was das Alter für Männer und Frauen bedeutet und ob es nach überstandener Menopause und Midlife-Crisis vielleicht sogar mehr Raum für flexible Rollenbilder gibt, beleuchtet die Arte-Reihe Naked. In einer weiteren Folge ab 23.00 geht es u. a. um die aktuelle Genderdebatte und Liebe und Sex im digitalen Zeitalter. Bis 23.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Frauen von Ravensbrück – Verfolgt und vergessen Rund 130.000 Frauen und Kinder wurden nach Ravensbrück in das größte Konzentrationslager für Frauen deportiert. 90.000 Menschen starben. Wer waren diese Frauen? Und wie war das Leben in diesem unmenschlichen Lager organisiert? Bis 23.20, ORF 2

0.20 MAGAZIN

Geschichte schreiben: Die Peitsche, zwischen Sünde und Genuss Die Geschichte der Peitsche von mittelalterlichen Geißlerumzügen bis zu jüngeren Züchtigungs- und Sexualpraktiken. Bis 0.40, Arte

1.00 PATRICIA HIGHSMITH

Der Schrei der Eule (The Cry of the Owl, GB/D/F/CA 2009, Jamie Thraves) Der scheue Ingenieur Robert Forrester (Paddy Considine) ist nach dem Scheitern seiner Ehe aufs Land gezogen, wo er der jungen Jenny nachspioniert. Nachdem sie ihn zu sich einlädt, verwandelt sich Roberts Leben zusehends in einen Albtraum. Nach Claude Chabrol wagte sich 2009 auch der britische Regisseur Jamie Thraves an eine Adaption von Patricia Highsmiths meisterhaftem Roman und blieb dabei weitgehend der Vorlage treu. Bis 2.35, One