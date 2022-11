In Puerto Rico ist die Ehe für alle seit 2015 offen, in Argentinien seit 2010. Foto: imago / Jan Huebner

San Juan/Buenos Aires- Die frühere Miss Argentinien und die ehemalige Miss Puerto Rico haben sich das Jawort gegeben. "Herzlichen Glückwunsch, Mariana Varela und Fabiola Valentín", schrieb die Organisation Miss Universe am Donnerstag in einer Instagram-Story über drei Fotos des Paars. Medienberichten zufolge haben sich die beiden Frauen 2020 bei dem Schönheitswettbewerb Miss Grand International in Thailand kennengelernt und ineinander verliebt.

Varela (26) und Valentín (22) veröffentlichten auf Instagram ein Video mit Szenen ihrer Beziehung. Unter anderem sind sie dort vor dem Standesamt in San Juan auf Puerto Rico, am Strand, auf einer Reise in Mexiko und beim Heiratsantrag zu sehen. "Nachdem wir entschieden haben, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir nun die Türen an einem besonderen Tag", schrieben sie dazu. Die Ehe ist im US-Außengebiet Puerto Rico seit 2015 für alle offen, also auch gleichgeschlechtliche Paare. In Argentinien ist sie das sogar schon seit 2010. Argentinien war damals das erste Land in Lateinamerika, dass die Ehe für Lesben und Schwule erlaubte. (APA, 3.11.2022)