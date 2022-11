Florian Loveshack ist DJ und Veranstalter der bekannten queeren Partyreihe Malefiz oder steht auch hinter der Flirt-Party Naughtynight. Foto: Luis Harmer

FREITAG

"Dub der guten Hoffnung" läutet dieses Wochenende mit richtigem Rums ein. Im Forum Stadtpark in Graz ist das Kollektiv nach drei Jahren wieder dabei, Dub, Roots, Reggae plus Bass mit dem eigenen Soundsystem zu installieren.

"Acid Techno Techno Club" ist eine Community, die ihr vierjähriges Bestehen in der Grellen Forelle feiert. Resident-DJ und Head DLV hat mit seinem harten Sound zuerst Wien zerfetzt und sich zu Gleichgesinnten nach Berlin verzogen, wo er Erfolge feiert.

Ebenso wird Tobias Raschbacher von der Wiener Szene für seine (digitalen) Artworks und Flyer gefeiert. Sein neuestes Werk ist die Eventreihe "Pitstop", die diesmal im Camera Club einen Race-Rave aufstellt. Speed Elektro, vorbeizischende Tunes, brechende Boxenstop-Beats sind zu erwarten.

Anders definiert sich "Gelee", das zum dritten Mal im Fluc wackelt, und zwar mit experimenteller Ambient Electronic. Keine Technotöne, jedoch Einflüsse des Südens oder Orients machen die Sets zu spannenden Reisen durch dunkle Nächte mit hartem Bass und bouncy Beats. Das klingt eigentlich nach "Boasty", jedoch ist die Afrobeats-Reihe in ihrem Sound, wie der Name schon verrät, noch afrikanischer. Angeheizt wird dies im Loft in Wien.

Im Linzer Strom kommt ein Angriff auf Festgefahrenes. Der DJ SINVS bricht Konventionen, verbindet Fremdes, kämpft für Freiheit von Zwängen, Repression oder Ideologie und meint, dass Musik die Zeit ersetze und Raum für alles schafft, was wir möchten, Word.

SAMSTAG

Gay-Queens und -Kings werden in Wien blöd angeschaut und in Berlin bewundert? Sind wir froh, dass es ein paar Partys gibt, die einen Safer Space für uns errichten: Wie die Veranstaltung Malefiz + Ladyshave, die sich wieder im Fluc einfindet. Ersteres bietet unten Pop und oben wird mit Techno rasiert.

Andere haben "Faith in Makossa und Megablast". Faith ist eine Eventreihe in der Wiener Pratersauna, die die zwei Urzeitproduzenten und DJs der Heimatszene hosten. Makossa & Megablast haben unzählige Produktionen, Sets oder Radioshows ausgesendet, die aus unserer Österreich-Bubble herausragen. (Nadine Abena Cobbina, 4.11.2022)