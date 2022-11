Die Stadt Wels (Bürgermeister: FPÖ, Vizebürgermeister: FPÖ) gibt sich eine "Hausordnung" mit fünf Regeln. Regel Nr. 2 betrifft, Überraschung, die "Ausländer".

Unter dem Motto "Red’ ma Deutsch!" sollen Konflikte und Missverständnisse dadurch vermieden werden, dass einfach alle Deutsch reden sollen. In den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen werden Kinder ab drei Jahren beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, auch für Erwachsene gibt es Angebote.

Wels will Ruhestörungen durch schreiende Kinder am Spielplatz eindämmen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Das muss nicht von vornherein das typische FPÖ-Ausländerbashing sein, die Frage ist nur, was es für sichtbare und unsichtbare Folgen hat, wenn sich die Nichtdeutschsprechenden dieser Aufforderung entziehen.

Sehr, sehr österreichisch ist aber die Regel: "Mach’ kan Lärm". Vor allem Ruhestörungen durch laut schreiende Kinder auf Spielplätzen, in Wohnsiedlungen oder Parks sollen dadurch eingedämmt werden: "Je näher zu Balkonen, desto mehr Beschwerden gibt es", schildern die Stadtpolitiker. Ja, wir leben in einem Land, wo Ansprachen an fremde Hunde ("Na, du bist aber a schener Kerl") Hand in Hand gehen mit Anbrüllen von spielenden Kindern. Allerdings wird auch in Wels Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen, laute Musik in Wohnungen, Gärten oder in Autos auf den Straßen bekrittelt.

Somit dürfte es sich um das Phänomen handeln, wonach eine Hälfte der Bevölkerung der anderen auf den Nerv geht. (Hans Rauscher, 3.11.2022)