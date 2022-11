Rapid-Bezwinger Vaduz scheidet mit Markus Sutter (r.) aus der Conference League aus. Foto: EPA/SAVVIDES PRESS

In der Conference League lief es für die österreichischen Legionäre nicht nach Plan. Rapid-Bezwinger Vaduz unterlag mit Manuel Sutter und Anes Omerovic in der Startelf sowie Kristijan Dobras als Einwechselspieler (ab. 46.) Apollon Limassol mit 0:1 und wurde schlussendlich letzter in Gruppe E. Zalgiris Vilnius mit Mario Pavelic musste gegen Slovan Bratislava eine 1:2-Niederlage einstecken. Dies bedeutete am Ende Rang vier in Gruppe H.

Ebenso ohne Erfolgserlebnis verlief der letzte Spieltag für die bereits ausgeschiedenen Clubs der Österreicher in Gruppe A. Der lettische Vertreter RFS mit Tomas Simkovic (bis 45.) und Kevin Friesenbichler (ab 59.) zog gegen Fiorentina mit 0:3 den Kürzeren. Heart of Midlothian unterlag ohne den verletzten Peter Haring auswärts bei Istanbul Basaksehir mit 1:3. (APA, 3.11.2022)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Apollon Limassol – FC Vaduz 1:0 (1:0)

Vaduz: Dobras ab 46., Omerovic bis 58., Sutter bis 46.

AZ Alkmaar – Dnipro-1 2:1 (1:1)

Gruppe F

Djurgardens IF – Shamrock Rovers 1:0 (1:0)

KAA Gent – Molde FK 4:0 (0:0)

Gruppe G

Slavia Prag – Sivasspor 1:1 (0:1)

CFR 1907 Cluj – KF Ballkani 1:0 (1:0)

Gruppe H

Zalgiris Vilnius – Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Vilnius: mit Pavelic

Pyunik Eriwan – FC Basel 1:2 (0:2)