Mateschitz ist im Oktober verstorben. Foto: AP/ANDREAS SCHAAD

Wien – Lang wurde gerätselt, wer nach dem Tod von Dietrich Mateschitz den Milliardenkonzern übernimmt. Nun meldete sich sein Sohn Mark Mateschitz mit einem Schreiben an die Mitarbeiter des Konzerns zu Wort und gab darin die Nachfolgeregelung bekannt: "Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen. Es besteht aus Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments). Franz, Alexander und Oliver waren unser Wunschteam."

Roland Concin, Walter Bachinger und Volker Viechtbauer verlassen ihre bisherigen Positionen. Sie bleiben als Berater für Red Bull an Bord, um das Board of Directors zu unterstützen, schreibt Mark Mateschitz. Bachinger und Viechtbauer übernehmen zudem die Geschäftsführung der Distribution & Marketing GmbH. Diese hält 49 Prozent der Anteile an Red Bull und ging mit dem Tod von Dietrich Mateschitz ins Eigentum seines Sohnes über.

Mark Mateschitz legt seinen Job als Head of Organics nieder. Er wolle nicht Angestellter und Gesellschafter zugleich sein, lässt der 30-Jährige wissen. Er konzentriere sich daher auf die Rolle des Gesellschafters. Darüber hinaus gehende Fragen will er nicht beantworten. (red, 4.11.2022)