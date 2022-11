In der siebenten Folge des STANDARD-Finanzpodcasts dreht sich alles um Kryptowährungen. Was steckt hinter der Blockchain-Technologie, und was sollte man wissen, bevor man investiert?

Der Einstieg in die Welt der Kryptowährungen kann wahrlich sperrig sein. Begriffe wie Wallet, Blockhain, Proof of Work oder Mining lassen das ohnehin sehr abstrakte Thema noch unzugänglicher erscheinen. In der aktuellen Folge von "Lohnt sich das?" bringen wir deshalb Licht ins Dunkel. Webstandard-Ressortleiter Stefan Mey erklärt, wie Kryptowährungen funktionieren, was eine Blockchain ist und wie der Zugang zu Bitcoin und Ethereum simpel gelingt. (red, 9.11.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise, Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Brickwise