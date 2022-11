In keiner anderen Stadt der EU gibt es mehr Christkindlmärkte als in Wien, berichtet das Marktamt. Die ersten Adventmärkte werden am 10. und 11. November eröffnet

Der Artadvent vor der Karlskirche öffnet am 18. November. Der Adventgenussmarkt bei der Oper in unmittelbarer Nähe geht eine Woche früher am 11. November los. Foto: APA / Georg Hochmuth

2020 fiel die Weihnachtsmarktsaison Corona-bedingt komplett aus. Die 2021er-Ausgabe war durch Lockdown und Covid-Regeln wie 2G limitiert. Diesmal wollen die Wiener Weihnachtsmärkte ohne Einschränkungen wieder voll durchstarten. Und am Geruch von Lebkuchen, Maroni und Erdäpfelpuffer oder dem Duft von Glühwein und Punsch, der in der Stadt herumwabern wird, wird im Nahebereich der Märkte bald kein Weg mehr vorbeiführen.

17 Weihnachtsmärkte werden in diesem Jahr in Wien stattfinden, die ersten Standln werden in einer Woche am 10. November aufsperren. Aktuell wird Wien verhüttelt: Denn insgesamt werden derzeit 905 Stände aufgestellt und eingerichtet. 161 davon werden Punsch, Glühwein, Tee sowie Speisen anbieten. Laut dem Wiener Marktamt gibt es in keiner anderen Stadt in der EU mehr Weihnachtsmärkte als in der Hauptstadt.

Die meisten Standln bietet mit 125 Plätzen diesmal der Weihnachtsmarkt am Spittelberg: Der Christkindlmarkt am Rathausplatz, mit mehr als 150 Ständen traditionell das Flaggschiff der vorweihnachtlichen Hüttel-Bewegung, bietet diesmal nach einer Neustrukturierung knapp 100 Marktstandlern mit ihren Produkten Platz. Der neue Veranstalter, das städtische Stadt-Wien-Marketing, setzt auf mehr Freiflächen und bietet überdachte Areale zwischen den Ständen zum Verweilen an.

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg kann diesmal mit den meisten Marktstandln Wiens aufwarten. Foto: TOPPRESS Austria / Karl Schöndorfer

20 Weihnachtsmärkte als Rekord bleibt bestehen

Ein neuer Rekord bei den bewilligten Märkten ist das nicht: 2019 – im letzten Vor-Corona-Jahr – gab es 20 Weihnachtsmärkte mit insgesamt 1.018 Ständen. Im Vorjahr gab es pandemiebedingt nur 13 Märkte, die noch dazu nur temporär öffnen konnten. Punsch und Glühwein war zudem Geimpften und Genesenen vorbehalten. Laut dem Wiener Marktamt, das die Lebensmittel- und Gastrostände auch heuer wieder kontrollieren wird, feiert Wien heuer 300 Jahre Weihnachtsmarkt: Demnach wurde in Wien 1722 erstmals der Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt auf der Freyung veranstaltet. Erst seit den 1980er-Jahren schossen aber die Märkte in ganz Wien wie Schwammerln aus dem Boden.

Adventmarkt Floridsdorf öffnet als Erster

Am frühesten dran ist der Adventmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf: Er öffnet bereits am 10. November. Einen Tag später öffnen die Weihnachtsmärkte am Stephansplatz, am Hof, am Spittelberg, im Alten AKH, am Michaelerplatz, in der Fußgängerzone Favoriten und der Meidlinger Hauptstraße, im Türkenschanzpark sowie der Adventgenussmarkt bei der Oper. Die restlichen Märkte folgen etwas später.

Die genehmigten Advent- und Weihnachtsmärkte im Detail: