Die siebente Staffel der ProSieben-Kostüm-Rate-Show geht am Samstag ins Finale – Maulwurf, Werwolf, Zahnfee und Roboter treten gegeneinander an

Werwolf in "Masked Singer" auf ProSieben. Foto: ProSieben

Köln – Von zuckersüß bis schaurig-fies: Im Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" treten am Samstag (5.11., 20.15 Uhr) vier Prominente in ausgesprochen unterschiedlichen Maskierungen gegeneinander an. In die letzte Runde der siebenten Staffel der Kostüm-Sendung haben es ein patenter Maulwurf mit Grubenhelm, ein gruseliger Werwolf, eine herzige Zahnfee und ein etwas klappriger Roboter geschafft, der den Namen Rosty trägt. Einer von ihnen wird am Ende zum Sieger gekürt.

Alle werden im Laufe des Finales ihre wahre Identität preisgeben. Spekulationen gibt es bereits genügend. Im Werwolf – sicherlich einer der Favoriten – wird unter anderem der Rockmusiker Martin Kesici vermutet, aber auch Sänger Max Giesinger, der durchaus Verbindungen zur "Masked Singer"-Familie hat – er saß schon einmal im Rateteam. Als ebenfalls plausibel gilt, dass es Moderator und Sänger Bürger Lars Dietrich ("Sexy Eis") sein könnte. Beim Maulwurf wiederum meinen viele Zuschauer, den Schauspieler Daniel Donskoy ("Freitagnacht Jews") herausgehört zu haben.

Die Spekulationen um den Roboter, der in der Show Rosty getauft wurde, bewegen sich in Richtung der einstigen Comedy-Sendung "Bullyparade". Als Tipp gilt Komiker Rick Kavanian, damals im Ensemble der Show. Ebenso in der Verlosung ist Namensgeber Michael "Bully" Herbig. Und die Zahnfee? Unter ihr wird unter anderem Sängerin Leslie Clio vermutet. Oder ihre Kollegin Patricia Kelly.

Bei "The Masked Singer" treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter aufwendiger Kostümierung. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Enttarnt wurden bisher Moderatorin Katja Burkard, Schauspielerin Jutta Speidel, Topmodel-Experte Thomas Hayo, Darsteller Felix von Jascheroff und Schauspieler Armin Rohde. In der sechsten Staffel hatte im April Sängerin Ella Endlich in einem Zebra-Kostüm gesiegt. (APA, dpa, 4.11.2022)