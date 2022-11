Am Dienstag wurde in den USA der Kongress gewählt. Dabei handelt es sich um das aus zwei Kammern bestehende Parlament der Vereinigten Staaten: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Weil an diesem Tag ohnehin zur Urne gerufen wird, nehmen das traditionellerweise einige Bundesstaaten zum Anlass, um auch über die Gouverneurinnen und Gouverneure abstimmen zu lassen.

Rennen um den Senat

Der Senat gilt als die mächtigere der beiden Kammern und besteht aus 100 Sitzen. 34 davon wurden am Election Day 2022 vergeben, die Mandatare haben sie für sechs Jahre inne. Vor der Wahl herrschte ein Patt, da die Republikaner über 50 Sitze verfügten und die Demokraten ebenfalls (darunter zwei sogenannte "unabhängige Demokraten"). In diesem Fall kommt der Vizepräsidentin Kamala Harris das Recht des Stichentscheids zu. In der folgenden Grafik können Sie die Entscheidung über die diesmal zu vergebenden Senatssitze live verfolgen.

Sitze im Repräsentantenhaus

Der zweite Rat des Kongresses, das Repräsentantenhaus, besteht aus 435 Sitzen. Sie alle werden am Wahltag 2022 neu vergeben. Hier steht ein Mehrheitswechsel an, der nicht überraschend kommt; zumeist verliert jene Partei, die aktuell den Präsidenten stellt, Sitze. Während die Zusammensetzung zuletzt 235 zu 197 zugunsten der Demokraten lautete, prophezeiten die Umfragen einen künftigen Überhang der Republikaner.

Die Karte zu den Gouverneurswahlen folgt an dieser Stelle zu einem spätern Zeitpunkt. (red, 8.11.2022)