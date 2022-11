Das Krisengerede sollte nicht darüber hinwegtäuschen: In der Industrie ist es gut gelaufen. Foto: Imago

Am Ende waren es noch einmal zähe Verhandlungen. Gut zwölf Stunden haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Branche der Metallverarbeiter und Maschinenbauer gebraucht, um sich auf einen Lohnabschluss zu einigen. Die Zeit hat sich gelohnt. Das Ergebnis, das in der Nacht auf Freitag präsentiert wurde, kann sich für beide Seiten sehen lassen und ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Sozialpartnerschaft in Österreich gut funktioniert.

Für die 140.000 vom neuen Kollektivvertrag betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es ordentliche Lohnerhöhungen. Im Schnitt steigen die Gehälter um 7,44 Prozent, was klar über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate liegt, die 6,3 Prozent betragen hat. Ein Erfolg für die Gewerkschaft ist zudem, dass Löhne für Beschäftigte, die weniger verdienen, etwas stärker als im Durchschnitt steigen werden.

Die Arbeitgeber auf der anderen Seite werden mit diesem Ergebnis ebenfalls gut leben können. Sie müssen zwar höherer Lohnkosten tragen. Bei allem Krisengerede angesichts der hohen Inflation darf aber nicht vergessen werden, dass es wirtschaftlich in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen ist. Die reale Wirtschaftsleistung in Österreich wird heuer um kräftige 4,8 Prozent zulegen – dafür mitverantwortlich ist die gute Entwicklung in der Industrie und bei den Exporten. Der Wert der von der heimischen Industrie produzierten Waren ist um gut 13 Prozent gestiegen. Es wurden mehr Autos und Maschinen gebaut. Kurzum: Es gab etwas zu verteilen.

Keine Angst vor der Preis-Lohn-Spirale



Vor einer Preis-Lohn-Spirale braucht sich auch niemand zu fürchten angesichts dieses Ergebnisses. Erstens sind die Belege für die Existenz des Phänomens ohnehin rar. Zweitens aber minimiert die Art und Weise, wie die Sozialpartner in Österreich verhandeln, das Risiko für solche Spiralen wohl noch etwas weiter: Abgestellt wird auf die Inflation der vergangenen zwölf Monate, also sind nicht nur die jüngsten Monate relevant, wo es mit den Preisen noch einmal so richtig nach oben ging.

Aber die Ausgangslage macht auch deutlich, dass die Sozialpartner heuer den leichteren Teil der Übung gemeistert haben. Im kommenden Jahr wird es schwieriger für sie. Bewahrheitet sich nämlich, was Wirtschaftsforscher sagen, beginnen die Probleme erst. Für das kommende Jahr wird für Österreich eine Stagflation vorausgesagt: Die Wirtschaft wird kaum noch wachsen, während die Inflation hoch bleiben dürfte. Es ist gut möglich, dass im Herbst 2023 Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihren Gesprächen eine ähnliche Inflationsrate wie heuer werden zugrunde legen müssen. Bloß sieht es so aus, als gäbe es dann nichts mehr zu verteilen, weil die Wirtschaft stagniert. Den weltweiten Konjunktureinbruch wird auch die heimische Industrie zu spüren bekommen, indem sie weniger exportieren kann. Die Bruttowertschöpfung der Industrie soll 2023 sinken. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen das Ergebnis ruhig feiern – die nächste Zeit wird herausfordernder. (András Szigetvari, 4.11.2022)