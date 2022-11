"Schleichende Markenveredelung", hier im Weinberg: "Krone"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. Foto: APA/Kronen Zeitung/Klemens Groh

Wien – Gerhard Valeskini, Geschäftsführer der "Kronen Zeitung", ist vom Branchenmagazin "Österreichs Journalist:in" zum Medienmanager des Jahres erklärt worden. Valeskini sei "auf der Managementseite geradezu ein Garant dafür, dass redaktionelle Qualitätsstrategien finanziell gut abgesicherte Chancen erhalten, wenn sie das Image der 'Krone' langfristig fördern", wird die Wahl in einer Aussendung am Freitag begründet.

Valeskini habe sich "klug und leise als wirtschaftliche und Markting-Instanz etabliert" und sorge im Team mit Herausgeber Christoph Dichand und Chefredakteur Klaus Herrmann "für eine schleichende Markenveredelung". "Was das schrittweise elegantere Layout angedeutet hat, findet zunehmend inhaltliche Entsprechung", heißt es in der Begründung. Valeskini (56) ist seit Oktober 2017 Geschäftsführer des "Krone"-Verlags und seit September 2020 Geschäftsführer der Mediaprint – in beiden Gesellschaften gemeinsam mit Christoph Niemöller, in der Mediaprint zudem mit "Kurier"-Geschäftsführer Thomas Kralinger.

"Guter Journalismus braucht zwingend gutes Management. Das wollen wir mit dieser Auszeichnung deutlich machen und zugleich die Arbeit eines außergewöhnlichen Medienmanagers wertschätzen", wird "Journalist:in"-Herausgeber Georg Taitl in der Aussendung zitiert.

Medienmanager des Jahres 2021 waren für "Journalist:in" die "Presse"-Geschäftsführer Rainer Nowak und Herwig Langanger, der ist inzwischen Styria-Vorstandsmitglied. Valeskini war vor seinem Engagement bei der "Krone" bei der "Kleinen Zeitung" der Styria. (red, APA, 4.11.2022)