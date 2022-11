18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Lärmquelle Polizeihubschrauber: Was tun, wenn die Polizei die Nachtruhe stört? / Tiroler Streitfall nach Sprengung. Bis 18.57, ORF 2

20.15 BALLETT

Schuberts Winterreise Liebe, Sehnsucht, Entfremdung: Christian Spuck will mit seiner Inszenierung und mit den Mitteln des Tanzes eine neue Perspektive auf eines der großen klassischen Meisterwerke liefern.

Bis 21.15, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Das fünfte Element (The Fifth Element, F/USA 1997, Luc Besson) New York, 2259: Die Agenten des Bösen attackieren die Erde, und nur Bruce Willis kann retten, was noch zu retten ist. Ein bisschen Blade Runner, ein bisschen Metropolis und Kostüme von Jean-Paul Gaultier. Bis 22.45, Sat 1

20.15 STREITHÄHNE

Die große Schlacht des Don Camillo (Don Camillo e l’onorevole Peppone, I/F 1955, Carmine Gallone) Der Kampf zwischen dem idealistischen Ideologen und dem listigen Seelentröster geht in eine neue Runde. Mit Fernandel als Don Camillo und Gino Cervi als Giuseppe "Peppone" Bottazzi. Bis 21.50, BR

20.15 KRIMINALKOMÖDIE

Nur ein kleiner Gefallen (A Simple Favor, USA 2018, Paul Feig) Die alleinerziehende Bloggerin Stephanie (Anna Kendrick) freundet sich mit einer extravaganten Mode-PR-Chefin (Blake Lively) an. Als diese verschwindet, macht sie sich auf die Spurensuche. Viel schwarzer Humor. Bis 22.10, ORF 1

Streaming

MEHR ALS NUR CAMEOS

Ze Network Yeah, David Hasselhoff ist wieder da. Und zwar selbstironisch, wie man ihn mag. In Ze Network spielt er sich selbst und mimt einen Schauspieler, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Da kommt jedes Angebot gerade recht, auch wenn es nur das Theater im sächsischen Görlitz ist. RTL+

BBC-MINISERIE

Inside Man Aufgrund eines Missverständnisses kreuzen sich die Wege des verurteilten Mörders und ehemaligen Kriminologieprofessors Jefferson Grieff (Stanley Tucci) mit denen der jungen Journalistin (Lydia West) und des Dorfpfarrers (David Tennant). Alles ganz schön verworren. Vier Folgen. Netflix

DOKUMENTATION

Selena Gomez: My Mind & Me Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez erzählt in dieser neuen Doku über ihr Leben mit der Diagnose Bipolare Störung und der Autoimmun erkrankung Lupus. Apple TV+

Selena Gomez in "My Mind & Me" auf Apple TV. Foto: Apple TV