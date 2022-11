Matthias Jaissle muss improvisieren. Foto: Imago/Matteo Bazzi

Salburg/Wolfsberg – Für Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg steht am Samstag (17.00 Uhr) in der Bundesliga ein Pflichtsieg an. Das Gastspiel beim zuletzt formschwachen Wolfsberger AC ist für die "Bullen" zudem die Gelegenheit, das Champions-League-Out aus den Köpfen zu bringen. Fraglich ist allerdings mit welchem Personal die Elf von Coach Matthias Jaissle im Lavanttal aufkreuzt, zumal man doch einige Ausfälle sowie angeschlagene Spieler zu beklagen hat.

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fehlen Jaissle fix, etliche weitere müssen zumindest bangen. Der am Oberschenkel blessierte Innenverteidiger Oumar Solet musste beim 0:4 bei AC Milan am Mittwoch zur Pause ausgetauscht werden, später erwischte es seinen Defensivkollegen Maximilian Wöber. Und auch dessen Ersatz Andreas Ulmer sowie Mittelfeldakteur Lucas Gourna-Douath wurden von den Salzburgern als fraglich eingestuft.

Eine Woche nach der Last-Minute-Niederlage gegen die WSG Tirol ist Austria Klagenfurt bei Nachzügler Ried auf Wiedergutmachung aus. Doch auch die Rieder, beflügelt durch die guten Ergebnisse der letzten Wochen, sind auf Zählbares aus. "Unser Ziel sind drei Punkte, und ich bin sehr positiv gestimmt", erklärte Offensivmann Stefan Nutz.

Nach drei Spielen ohne Niederlage mit Siegen über Rapid und den WAC verlor Ried zuletzt bei Sturm Graz knapp 1:2. Trainer Christian Heinle, der nach dem schlechten Saisonstart schon unter Druck gestanden war, zeigte sich überzeugt, dass man sich vor allem in der zweiten Hälfte dennoch gut verkauft und ergo vor allem Selbstvertrauen mitgenommen habe. "Dieser Auftritt stimmt mich positiv für die nächsten Wochen", erklärte der 37-Jährige, der "ein gutes Gefühl in die Winterpause mitnehmen" will.

Kellerduell

Zwölfter gegen Zehnter: Der TSV Hartberg empfängt Aufsteiger SC Austria Lustenau am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) im "Kellerduell" in der Profertil Arena. Beide Teams haben ein Erfolgserlebnis in der vorletzten Runde vor der Winterpause dringend nötig. Die Steirer haben die jüngsten vier Partien verloren, die vier Zähler davor liegenden Vorarlberger sind neun Partien sieglos, konnten zuletzt aber mit zwei Remis immerhin ihre Niederlagenserie stoppen.

Dementsprechend haben die Gastgeber den viel größeren Druck. Dabei vor allem auch TSV-Trainer Klaus Schmidt, der alles andere als fest im Sattel sitzt. "Dass es nach so einer Serie, die wir jetzt gehabt haben, Leute gibt, die mit mir und der Mannschaft nicht zufrieden sind, ist ganz normal. Aber die, die Entscheidungen treffen, bemühen sich und versuchen Lösungen zu finden. Das Vertrauen dieser Leute spüre ich", gab der Steirer Einblick. Dass er ab sofort Ergebnisse liefern muss, um seine Karten für einen Verbleib im Frühjahr zu verbessern, ist ihm vollauf bewusst. "Ein Sieg wäre dringend notwendig", betonte Schmidt. (APA, red, 4.11.2022)

Fußball-Bundesliga, 15. Runde, Samstag



Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a). 2021/22: 0:2 (h), 0:2 (a), 1:4 (h), 0:4 (a). Cup-Halbfinale: 5:6 n.E. (1:1,1:1) (h)

WAC: Bonmann – Veratschnig, Baumgartner, Schifferl, Anzolin – Leitgeb, Omic – Kerschbaumer, Ballo, Malone – Baribo

Es fehlen: Piesinger (Knie), Jasic (Syndesmosebandriss), Scherzer (Fuß), Bukusu (angeschlagen)

Salzburg: Köhn – Van der Brempt, Piatkowski, Pavlovic, Bernardo – Agyekum, Diarra, Kameri, Seiwald – Koita, Adamu

Es fehlen: Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Tijani (Schien- und Wadenbeinbruch)

Fraglich: Wöber, Ulmer, Gourna-Douath, Solet (alle angeschlagen)

* * *

SV Ried – Austria Klagenfurt (Ried, josko-Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Bisheriges Saisonergebnis: 0:1 (a). 2021/22: 1:1 (h), 1:1 (a), Cup-Viertelfinale: 2:0 (h)

Ried: Sahin-Radlinger – Gragger, Turi, Plavotic, Ungar – Pomer, Martin, Michael, Mikic – Nutz, Chabbi

Es fehlen: Ziegl (Arthroskopie), Stosic (Kreuzbandriss), Wendlinger (Jochbeinbruch)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Moreira – Irving, Gkezos, Cvetko – Karweina, Pink, Rieder

Es fehlen: Jaritz (Bänderriss), Markelic (Adduktoren)

* * *

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Sadikovski). Bisheriges Saisonergebnis: 1:4 (a). Keine Ergebnisse 2021/22.

Hartberg: Swete – Steinwender, Rotter, M. Horvat – Farkas, Heil, Ejupi, Karamarko – Aydin – Kriwak, Tadic

Es fehlen: Klem (Knie), Sturm (Sprunggelenk)

Lustenau: Schierl – Hugonet, Maak, Grujcic – Anderson, Rhein, Grabher, Surdanovic, Cheukoua – Teixeira, Fridrikas

Fraglich: Berger (Sehnenentzündung), Schmid (Prellung)