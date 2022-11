Die Hütteldorfer kämpfen gegen ihre eigene Heimschwäche. Sturm Graz will das Europacup-Aus in der Bundesliga abschütteln

Es könnte das letzte Rapid-Heimspiel auf der Trainerbank sein für Zoran Barisic. Foto: APA/EXPA/Roland Hackl

Wien – Im letzten Heimspiel des Jahres will Rapid die magere Heimbilanz noch einmal aufpolieren. Mit dem LASK um Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) jedoch ein "unangenehmer Gegner" in Wien-Hütteldorf, wie Kühbauers langjähriger Weggefährte Zoran Barisic anmerkte. Die Linzer kommen als Tabellen-Dritter mit acht Zählern Vorsprung auf den grünweißen Siebenten ins Allianz Stadion, wo Rapid in dieser Fußball-Bundesliga-Saison erst zweimal gewonnen hat.

Wie Barisic erkannte, hat der LASK zuletzt wieder in Form gefunden. 4:1 gewannen die Oberösterreicher in der Vorwoche gegen den WAC. Rapid spielte bei Austria Lustenau 3:3, Rapids Coach sah wieder einen Schritt nach vorne. "Daran werden wir anknüpfen müssen." Den späten Ausgleich in der 100. Minute deutete auch Kapitän Christopher Dibon als "Signal, das positiv ist. Aber es ist wichtig, dass wir das in jedem Spiel zeigen". Das gelang Rapid zuletzt nur selten. Die inkonstanten Vorstellungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison.

Sturms neue Ziele

Nach dem bitteren Europacup-Out am Donnerstag geht es für Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga darum, mit Tabellenführer Salzburg Schritt zu halten. Die Grazer sind dabei am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) in einer mit wohl mehr als 6.000 Zuschauern gut gefüllten Cashpoint Arena in Altach gefordert. Minimalziel der Gäste im Duell des Neunten mit dem Zweiten ist der Ausbau der ungeschlagenen Serie auf zehn Partien, was den Steirern zuletzt im Herbst 2016 geglückt war.

Um die Reisestrapazen so gering wie möglich zu halten, flog die Truppe von Coach Christian Ilzer am Freitagnachmittag direkt aus Dänemark nach Friedrichshafen, um sich im "Ländle" auf die Partie einzustimmen. "Mein Job ist es, das Team wieder aufzurichten", betonte Ilzer nach dem 0:2 beim FC Midtjylland, das trotz acht Punkten das Ende des Europa-League-Abenteuers bedeutete. Ein herber Dämpfer für ein diese Saison so erfolgreiches Team.

Von Platz neun auf vier innerhalb von drei Runden: Die WSG Tirol hat unbestritten einen Lauf. Mit Lustenau, Hartberg und Klagenfurt standen zuletzt zwar keine echten "Kaliber" auf der Abschussliste, das will man am Sonntag (14.30 Uhr) aber im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen die Wiener Austria nachholen. Die in der Conference League klar gescheiterten "Veilchen" lecken nach der 0:4-Abfuhr bei Hapoel Be'er Sheva ihre Wunden – ein Sieg wäre Balsam für Manfred Fischer und Co.

Am Drücker scheint aber aktuell die WSG zu sein, die mit denkbar breiter Brust "nahtlos" an die vergangenen Wochen anschließen will, wie Thomas Silberberger bestätigte. "Mit einem Heimsieg über die Austria überwintern wir fix in den Top-Sechs. Das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut", meinte der Langzeitcoach der Wattener, die mit 10 Punkten bzw. 2 Zählern Vorsprung auf die siebtplatzierten Rapidler auf Rang vier liegen. (APA, 5.11.2022)

Fußball-Bundesliga, 15. Runde

SK Rapid Wien – LASK (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a). 2021/22: 1:1 (a), 3:2 (h)

Rapid: Hedl – Koscelnik, Querfeld, Dibon, Auer – Greil, Pejic – Kühn, Druijf, Grüll – Burgstaller

Es fehlen: Hofmann (Hüft-OP), Sattlberger (Kreuzbandreinriss), Petrovic, Schuster (beide rekonvaleszent)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – B. Jovicic, Michorl – Horvath, Zulj, Nakamura – Ljubicic

Es fehlen: Boller, Letard, Wiesinger, Anselm, Twardzik (alle verletzt)

* * *

WSG Tirol – Austria Wien (Innsbruck, Tivoli-Stadion, 14.30 Uhr, SR Muckenhammer). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a). 2021/22: 1:1 (a), 1:1 (h)

WSG: Oswald – Ranacher, Bacher, Behounek, Schulz – Sulzbacher, Müller, Blume – Ogrinec – Prelec, Sabitzer

Es fehlen: Skrbo, Stumberger, Ertlthaler, Ozegovic (alle verletzt)

Austria: Früchtl – Ranftl, Handl, Meisl, Martins – Braunöder, Fischer – Keles, Fitz, Polster – Dovedan

Es fehlen: Galvao (gesperrt), Mühl (Adduktoren), Gruber (angeschlagen), Huskovic, El Sheiwi, Wustinger (alle langzeitverletzt), Raguz (Reha)

* * *

SCR Altach – SK Sturm Graz (Altach, Cashpoint Arena, 14.30 Uhr, SR Schüttengruber). Bisheriges Saisonergebnis: 0:4 (a). 2021/22: 1:3 (a), 0:1 (h)

Altach: Casali – Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor – Jurcec, Jäger, Haudum, Forson – Bischof, Tibidi – Nuhiu

Fraglich: Tartarotti (krank), Thurnwald, Nimaga (beide angeschlagen)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – T. Horvat, Ljubic, Gorenc-Stankovic, Prass – Böving, Jantscher