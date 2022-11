Oliver Mintzlaff übernimmt bei Red Bull die Führung des sportlichen Imperiums. Foto: IMAGO/Picture Point LE

Als knallharter Charakter bezeichnet zu werden ist nicht immer eine Auszeichnung. Wer aber als Verhandlungspartner Dietrich Mateschitz beeindrucken konnte, druckst sicher nicht herum. Oliver Mintzlaff, ehemaliger deutscher Langstreckenläufer, studierter Sportmanager und Spielerberater, gelang das in seinem ersten Gespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Red-Bull-Eigentümer im Jahre 2012 so nachhaltig, dass Mateschitz nicht nur Mintzlaffs Klienten Ralf Rangnick als Trainer für seine Fußballmannschaft in Salzburg verpflichtete, sondern auch dessen Berater.

Für Mintzlaff war es der Beginn eines Aufstiegs auf der Karriereleiter im Red-Bull-Universum. 2014 übernahm der Bonner den Vorstandsvorsitz beim damaligen deutschen Zweitligisten RB Leipzig, 2016 wurde er Geschäftsführer. Nun folgt also der Wechsel zu Hauptsponsor Red Bull, wo Mintzlaff mit 47 Jahren als einer von drei Geschäftsführern sämtliche Sportinvestments des Getränkekonzerns verantwortet. Dazu zählen die Fußballklubs aus Salzburg, Leipzig und New York, die Eishockeyvereine aus München und Salzburg sowie das Formel-1-Team um Weltmeister Max Verstappen. Auch Servus TV soll unter seine Ägide fallen.

Nicht zimperlich

An der Spitze von Leipzig war Mintzlaff nicht als zimperlich bekannt. Ohne seine Zustimmung passierte nichts. Bisweilen bevorzugte der zweifache WM-Teilnehmer im Halbmarathon (Bestzeit: 1:04:35 Stunden) Alleingänge, wenn ihm Dinge nicht schnell genug vorangingen.

Domenico Tedesco kann ein Lied davon singen. Der Trainer wurde im September nach nur fünf Spielen von Mintzlaff gefeuert, wenige Monate nachdem die Leipziger unter ihm mit dem Pokalsieg den ersten Titel in der Vereinsgeschichte geholt hatten. Die enge Beziehung Mintzlaffs zum heutigen österreichischen Teamchef Rangnick erodierte über die Jahre, man trennte sich nicht in Harmonie. Eine Versöhnung soll aber jüngst stattgefunden haben.

Den Ruf Leipzigs hat Mintzlaff, der sein Privatleben wie einst sein Boss bedeckt hält, aufpoliert. Wo die Leipziger auftauchten, waren sie Feindbilder. Der Erfolg brachte Sympathisanten, vergangene Saison wurde das Halbfinale der Europa League erreicht.

Unter Mintzlaffs Führung soll es zuweilen auch heiter zugehen. "Bei uns wird schon gelacht. Wir sind ja kein Bestattungsunternehmen. Jeder arbeitet mehr oder weniger in seinem Hobby", sagte er einmal selbst. (Florian Vetter, 4.11.2022)