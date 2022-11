Polizeieinsatz in London (Symbolbild). Foto: REUTERS/Henry Nicholls

London – In einem Abschiebezentrum am Londoner Flughafen Heathrow ist es am Samstagvormittag zu einem Aufruhr unter Häftlingen gekommen. Wie das britische Innenministerium mitteilte, hatte sich eine bewaffnete Gruppe von Menschen in einem Innenhof des Zentrums versammelt. Die Polizei und Vollzugsbehörden seien vor Ort, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Der Aufruhr brach demnach zeitgleich mit einem Stromausfall aus.

Der BBC zufolge wurde bei dem Vorfall zunächst niemand verletzt. Der "Guardian" berichtete, an dem Protest seien etwa 100 Häftlinge beteiligt gewesen. Demnach soll der Stromausfall, der bis zu 24 Stunden gedauert haben soll, Auslöser gewesen sein. Ob die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte, war zunächst unklar.

Der Vorfall kommt zu einer Zeit, in der die britische Regierung wegen ihres Umgangs mit Migrantinnen und Migranten schwer in der Kritik steht. Zuletzt hatte eine Erstaufnahmeeinrichtung am Ärmelkanal wegen Überfüllung und inakzeptablen Zuständen für Schlagzeilen gesorgt. Vor einer Woche warf ein Angreifer Brandsätze auf ein Auffanglager für Migranten in Dover. (APA, 5.11.2022)