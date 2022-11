Gelungener Auftakt, auch wennn es nicht zum Sieg reichte für Sara Marita Kramer. Foto: EPA/Grzegorz Momot

Wisla – Österreichs Skispringerinnen sind am Samstag mit den Plätzen zwei und drei in die neue Weltcup-Saison gestartet. Gesamt-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer musste sich am Samstag in Wisla nur der Norwegerin Silje Opseth um 7,3 Punkte geschlagen geben. Mit Eva Pinkelnig landete nur 1,1 Zähler hinter Kramer eine weitere ÖSV-Springerin zum insgesamt 14. Mal auf dem Podest.

Bei alles andere als winterlichen Bedingungen wurde der Mattenbewerb in Wisla in Polen absolviert. Die Weltcupsaison beginnt dieses Jahr früher, um der bevorstehenden Fußball-WM auszuweichen. Die Männer gehen um 16.00 Uhr am gleichen Schauplatz in ihren ersten Bewerb. (APA, 5.11.2022)