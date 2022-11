Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist eine zugegeben provokante Frage, die wir heute aufwerfen. Könnte es tatsächlich sein, dass Smartphones bald besser als "echte" Kameras sind? Klingt zugegeben zunächst einmal ziemlich absurd, aber gerade in der Gesamtbetrachtung ist dann doch alles viel komplizierter als man zunächst meinen möchte. Aber lesen Sie am besten selbst nach.

Twitter und Trump – sorry Musk – das ist ein Thema, welches in den vergangenen Wochen besonders polarisiert hat. Und man muss schon sagen, der Tesla-, Space-X- und jetzt eben auch Twitter-Chef tut wirklich sein bestes, dass es so bleibt. Alleine in den vergangenen 24 Stunden wurde die Hälfte der Belegschaft gekündigt, während Musk selbst den Werbekunden angesichts einbrechender Werbeumsätze droht. Eine zumindest "originelle" Strategie, sagen wir mal.

Außerdem stellen wir heute fest, dass Disney+ unter Linux gerade nicht mehr funktioniert, und es generell bei Streaming unter dem freien Betriebssystem durch schärfere Digital-Rights-Management-Eskapaden der Anbieter immer enger wird.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Sind Smartphones bald besser als "echte" Kameras?

Twitter: Musk droht Werbekunden und schimpft auf "Aktivistengruppen", die "die Redefreiheit zerstören"

Musk feuert die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter

Reise durch Elon Musks Social-Media-Hölle

Disney+: Der Streaming-Dienst läuft derzeit nicht mehr unter Linux

Netflix: Werbefinanziertes Abo geht nicht mit Apple TV und alten Chromecasts

Play Store: Google warnt künftig vor schlechten und veralteten Apps

Italiener bekam wegen Handy Tumor: Pension zugesprochen

Amazon legt sich offenbar auf St. Valentin für neues Verteilzentrum fest