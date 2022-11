Der Künstler wurde tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden

Aaron Carter bei einem Radiointerview im Jahr 2021. Foto: imago images/MediaPunch

Der US-Sänger Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Das berichtete sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Mutter Carters. Der Künstler sei laut US-Medienberichten in seinem Haus in Kalifornien verstorben. Nähere Informationen zu den Umständen waren nicht bekannt.

AaronCarterVEVO

Aaron Carter feierte seine größten Erfolge um die Jahrtausendwende. Insgesamt veröffentlichte er vier Studioalben. Zu seinen größten Erfolgen zählten Lieder wie "I'm All About you" oder "I Want Candy". (red, 5.11.2022)