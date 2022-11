"Nicht nur für Jean-Paul Sartre sind die anderen die Hölle, sondern auch für Sandra, an der sich die Ermittler die Zähne ausbeißen. Diesmal haben Tobler und Berg gar keine Zeit für ihr Privatleben, und das ist auch gut so. Es wäre neben dem Spiel von Lisa Hagmeister ohnehin nur abgestunken", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Auch Rückblenden und verschiedene Zeitebenen machen diesen Tatort sehenswert. Und so zeigt dieser neunte Fall von Tobler und Berg, dass die persönlichen Dramen im Krimi immer noch die sehenswertesten sind – wenn man es denn gut macht."