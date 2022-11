Ein Rettungsschiff hat noch am Samstagabend in Catania angelegt, bis auf 35 Männer durften alle Geretteten landen

Das Rettungsschiff "Humanity 1" hat am Samstagabend mit 179 schiffbrüchigen Migranten im Hafen von Catania angelegt. Foto: APA / AFP / ANSA / ORIETTA SCARDINO

Rom/Catania – Das Rettungsschiff "Humanity 1" der deutschen NGO SOS Humanity hat am späten Samstagabend mit 179 schiffbrüchigen Migranten an Bord im Hafen der sizilianischen Stadt Catania angelegt. Nach einer Inspektion durch die italienischen Behörden durften alle Geretteten mit Ausnahme von 35 Männern landen, erklärte SOS Humanity per Twitter. Davor hatte die NGO noch von 24 Männern an Bord berichtet. Weitere drei Schiffe warten noch auf einen Landehafen auf Sizilien.

"In diesem Moment findet im Hafen von Catania eine selektive Ausschiffung statt. Schiffbrüchige, die durch Kälte, Müdigkeit, Trauma und Folter bereits erschöpft sind, werden nach dem Willen der Regierung von Giorgia Meloni als Objekte betrachtet. Eine Schande!", schrieb der Abgeordnete der Grünen und der italienischen Linken, Aboubakar Soumahoro, auf Twitter, der sich im Hafen von Catania aufhielt. Etwa dreißig Aktivisten, darunter einige linke Parlamentarier, forderten am Hafenkai die Ausschiffung aller geretteten Migranten.

Schiff mit 572 Menschen am Sonntag erwartet

Die von der NGO Ärzte ohne Grenzen betriebene "Geo Barents" mit 572 Menschen an Bord wird ebenfalls zu einer Inspektion im Hafen von Catania erwartet. Die Crew berichtete, dass sie wegen der schlechten Wetterlage italienische Gewässer aufgesucht habe. An Bord befinden sich 60 Minderjährige, die landen könnten. Das Schiff sollte noch am Sonntag in Catania eintreffen. Auf die Landung warten auch das deutsche Rettungsschiff "Rise Above" mit 90 Personen an Bord und die norwegische Ocean Viking mit 234 Migranten. Sie befinden sich beide unweit von Sizilien.

Italiens neue rechte Regierung unter Giorgia Meloni sieht die Flaggenstaaten der Schiffe in der Pflicht, die geretteten Migranten und Migrantinnen aufzunehmen. Die Regierung in Rom führt Gespräche mit Frankreich, das Bereitschaft zur Aufnahme einiger Geflüchteter signalisiert hat. (APA, red, 6.11.2022)