Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 200 Ländern nehmen an der Konferenz teil. Foto: AP / Peter Dejong

Sharm el-Sheikh- Die UN-Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh hat am Sonntag begonnen. Der Präsident der vorherigen Konferenz COP26 in Glasgow, Alok Sharma, und COP27-Präsident Sameh Schukri, erklärten die Beratungen am Vormittag für eröffnet.

Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Ländern nehmen an der Konferenz teil, die bis 18. November dauert. Sie beraten darüber, wie das im Pariser Abkommen vereinbarte Ziel erreicht werden kann, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jeder der 197 Unterzeichner der UN-Klimakonvention (UNFCCC) verfolgt eigene Interessen, einen Konsens zu finden dürfte schwierig werden.

Im Vorjahr wurde Kompensation blockiert

Ein zentraler Streitpunkt dürften die wachsenden Forderungen ärmerer Länder nach Entschädigung für die Folgen des Klimawandels seitens der reichen Staaten sein. Es geht um Schäden, die durch reiche Staaten verursacht wurden, unter denen nun vor allem ärmere Länder leiden, die dafür nicht verantwortlich sind. Diplomatinnen und Diplomaten aus mehr als 130 Ländern werden daher wohl darauf dringen, einen Fonds zur Entschädigung für Verlust und Schaden (loss and damage) durch den Klimawandel zu schaffen.

Auf der COP26 im vergangenen Jahr in Glasgow hatten einkommensstarke Staaten einen Vorschlag für eine Einrichtung zur Finanzierung von Verlusten und Schäden blockiert. Stattdessen unterstützten sie einen neuen dreijährigen Dialog für Finanzierungsdiskussionen.

Österreich wird auf der COP27 durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vertreten. Seitens der Bundesregierung besuchen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die COP, in der Entscheidungswoche folgt dann Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). (Reuters, APA, 6.11.2022)