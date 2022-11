19.40 REPORTAGE

Re: Das korsische Feuer – Junge Rebellen fordern die Autonomie Für die meisten Franzosen ist Yvan Colonna der Mörder des Präfekten Erignac im Jahr 1998. Doch auf Korsika gilt der nationalistische Hirte als Held – ein Märtyrer und ein Mythos für eine ganze Generation junger Korsen. Bis 20.10, Arte

20.15 ABENTEUER

Robin Hood, König der Vagabunden (The Adventures of Robin Hood, USA 1938, Michael Curtiz, William Keighley) Errol Flynn als Robin Hood, rasant inszeniert vom aus Österreich-Ungarn stammenden Casablanca-Regisseur Michael Curtiz. Der definitive Mantel-und-Degen-Film, gefilmt in wunderbarem Technicolor, war einer der teuersten Filme seiner Zeit. Für seine Filmmusik wurde Komponist Erich Wolfgang Korngold mit einem Oscar ausgezeichnet. Bis 21.55, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Lebensmittelindustrie Dem Geschäft mit dem Martinigansl ist die Auftakt-Doku eines Themenabends gewidmet. Danach geht es ab 21.05 in Teurer Spaß um Essen in der Krise. Ab 21.55 widmet sich dann eine zweiteilige Dokumentation den Tricks der Lebensmittelindustrie, von Eis über Billigpesto bis zur Dosensuppe.

Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Die Beiträge: Halloween-Krawalle in Linz – Was steckt dahinter? / Welt im Wandel – Was bringt ein klimafreundlicher Lebensstil? / Nein zum Heim – Zukunftsthema Wohnen im Alter. / Abpfiff – Vom Fußballprofi zum Arbeitslosen. Bis 22.00, ORF 2

21.55 THRILLER

Teufelskreis (Victim, GB 1961, Basil Dearden) Dirk Bogarde als homosexueller Anwalt, der sein Ansehen riskiert, um die für den Tod seines früheren Liebhabers verantwortlichen Erpresser zu stellen. Eine der ersten filmischen Anklagen gegen die Kriminalisierung von Homosexualität. Bis 23.30, Arte

Erhält einen entscheidenden Anruf: Dirk Bogarde als angehender Kronanwalt in "Teufelskreis", Arte, 21,55 Uhr. Foto: ITV plc, ARD

22.00 THRILLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S/N 2011, David Fincher) Der Industrielle Vanger (Christopher Plummer) heuert den Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) an, um den Verbleib seiner verschwundenen Nichte zu klären. Ihm zur Seite steht Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara). David Finchers US-Remake des Stieg-Larsson-Bestsellers. Bis 0.30, ORF 1

Rooney Mara als Lisbeth Salander in "Verblendung", 22.00 Uhr in ORF 1. Foto: ORF/Sony Pictures/Baldur Bragason

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Die fetten Jahre sind vorbei Eine Pandemie, ein Krieg in Europa, explodierende Energiepreise und eine Teuerungswelle: Die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen machen auch vor dem Kunst- und dem Kulturbetrieb des Landes nicht halt. Ab 23.25 ist die jüngste Folge des Corona-Konzertformats Wechselspiele mit Sängerin, Komponistin und Performerin Mira Lu Kovacs zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

22.55 SCI-FI-THRILLER

RoboCop (USA 1987, Paul Verhoeven) Paul Verhoevens (Basic Instinct) fulminante erste, von seinem typischen schwarzen Humor durchzogene US-Regiearbeit. Bis 0.50, Kabel 1