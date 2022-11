Ungünstige Wetterbedingungen in der Grenzregion behinderten in Bulgarien den Einsatz eines Hubschraubers

Das Foto zeigt Bäume, die im Sommer 2022 in einem Waldbrand nahe Mandra (Griechenland) verbrannt sind. Foto: IMAGO / Xinhua / Lefteris Partsalis

Sofia – Bulgarische Feuerwehrleute bekämpfen einen aus Griechenland immer wieder übergreifenden Brand. Das Feuer tobt seit Tagen in der schwer zugänglichen Gebirgsregion der Rhodopen. Wegen der starken Winde aus südlicher Richtung griff der Brand am Wochenende verstärkt auf Bulgarien über. Die Brandfläche in Bulgarien sei nicht groß, die Feuerlinie aber 20 Kilometer lang, erläuterte der Feuerwehrchef Sergej Saimow am Sonntag im bulgarischen Staatsradio.

Ungünstige Wetterbedingungen in der Grenzregion behinderten in Bulgarien den Einsatz eines Hubschraubers. Die Flammen haben bis Freitag allein auf der griechischen Seite der Grenze mehr als 850 Hektar Busch und Wald zerstört. In der Region herrschten seit Wochen für die Jahreszeit hohe Temperaturen und Dürre, sagten Meteorologen. (APA. 6.11.2022)