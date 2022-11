Die Parallelrennen in Lech/Zürs fallen aus. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Lech/Zürs – Die Verschiebung der Schneekontrolle um zwei Tage hat nichts gebracht, die Durchführung der alpinen Parallelbewerbe im Ski-Weltcup für Frauen und Männer Ende kommender Woche in Lech/Zürs ist nicht möglich. Grund ist die aktuelle Wetterlage und die Wetterprognose für die nächsten Tage. Die Rennen werden nicht nachgetragen. Die nächsten geplanten Bewerbe sind die Slaloms der Frauen in Levi (Finnland) am 19./20. November.

"Der Schneefall und die kalten Temperaturen in den letzten Tagen gaben Grund zu Optimismus, waren aber leider nur von kurzer Intensität. Zudem wird für die nächsten Tage und das Rennwochenende wieder ein kontinuierlicher Temperaturanstieg prognostiziert. Unter diesen Voraussetzungen wäre die Durchführung von fairen und vor allem sicheren Weltcup-Rennen nicht möglich", wird Rupert Steger, ÖSV Bereichsleiter Events, in einer Aussendung zitiert. (APA, 6.11.2022)