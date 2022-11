Mittelmeer

12 Postings

Die Mär von geschlossenen Häfen: Italien lässt Migranten an Land

Nach langem Tauziehen konnten am Sonntag über hundert Flüchtlinge in Sizilien an Land gehen. Ein weiteres Schiff traf am Nachmittag in Catania ein. Rom erwartet Europas Solidarität