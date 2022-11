Twitter befindet sich dank Elon Musk in gehörigen Turbulenzen. Foto: AP / Michael Dwyer

San Francisco/Washington – Twitter will einem Medienbericht zufolge die Einführung von Häkchen zur Verifikation im Rahmen eines neuen acht Dollar (8,10 Euro) teuren Abonnements verschieben. Wie die "New York Times" (NYT) am Sonntag berichtet, will der US-Kurznachrichtendienst damit bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Twitter hatte am Samstag seine App aktualisiert und acht Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten Häkchen auf einem Verifikationsabzeichen verlangt. Bisher war die Vergabe der Symbole mit dem Häkchen, das die Echtheit des Twitter-Profils garantiert, kostenlos. Es ist die erste größere Überarbeitung der Social-Media-Plattform durch den neuen Eigentümer Elon Musk. Nach einem monatelangen Tauziehen ist der als exzentrisch geltende Milliardär seit ein paar Tagen offiziell der Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, das er sich 44 Milliarden Dollar kosten ließ.

Wie das US-Medium Bloomberg zudem berichtet, habe Twitter sich bei dutzenden, erst vor wenigen Tagen gekündigten Mitarbeitern gemeldet. Diese seien wegen eines "Fehlers" unabsichtlich aus dem Unternehmen geschmissen worden. Twitter äußerte sich nicht zu den fälschlichen Kündigungen. (APA, red, 6.11.2022)