Die Teuerung und ihre Auswirkungen auf die Hochschulen sind am Montag Thema, wenn Angehörige der Technischen Uni (TU) in Wien bei einem Aktionstag am Karlsplatz ihre Arbeits- und Studienplätze ins Freie verlegen. TU-Rektorin Sabine Seidler, als Präsidentin der Universitätenkonferenz auch Sprecherin aller Universitäten, lädt für 11 Uhr zu einer Pressekonferenz. Zu Mittag soll dann eine Demo gemeinsam mit Studentinnen und Studenten anderer Universitäten in einem Protestzug vor das Wissenschaftsministerium ziehen.

Wie Sara Velić, oberste Interessenvertreterin der 350.000 Studierenden in Österreich, auf Twitter verkündet, laufen die ersten Aktionen bereits seit 8 Uhr im Resselpark vor der TU. "Es kann nicht sein, dass die Unis wegen der Teuerung Schließungen und Personalkürzungen vornehmen müssen", schreibt die Bundesvorsitzenden der Hochschülerschaft (ÖH) auf Twitter unter dem Hashtag "unifriert". (red, 7.11.2022)