Vier Teams traten in Graz in dem beliebten Shooter "Valorant" gegeneinander an. Foto: Lucas Pripfl

Am Samstag fand der Red Bull Campus Clutch statt, bei dem Studentinnen und Studenten in dem beliebten Shooter "Valorant" gegeneinander antraten. Im Finale setzte sich das Wiener Team Clownfiesta gegen jenes der FH Joanneum durch. Nun wartet auf die Österreicher das Finale in São Paulo.

Bekannte Gesichter

"Brasilien – das ist der Wahnsinn. Wir hoffen, dass wir im Weltfinale genauso performen können wie heute. Vermutlich wird es noch schwieriger, aber wenn wir uns erst mal eingespielt haben, können wir als Team alles erreichen", sagte Amir El Tahan alias "Shredmir" nach dem Sieg in der FH Joanneum Graz. Der Student, Streamer und Caster der A1 Esports League ist in Österreich auch als Spieler kein unbeschriebenes Blatt, konnte er doch bereits im Vorjahr den lokalen Campus Clutch mit seinem Team für sich entscheiden.

In diesem Jahr formierte El Tahan allerdings neue Leute um sich, die er in der Qualifikation kennenlernte. Der zusammengewürfelte Haufen nahm die Spiele in Graz jedoch sehr ernst und war aufgrund zahlreicher Trainingsspiele im Vorfeld des Events am Ende erfolgreich. "Shredmir" hofft, dass es in diesem Jahr beim Campus Clutch World Final in Brasilien besser läuft. 2021 scheiterte man deutlich an den besser eingespielten Belgiern. Diesmal will sich das heimische Team im Finale teurer verkaufen, verspricht El Tahan.

Das Ticket ist gelöst, in wenigen Tagen geht es nach Brasilien. Foto: Lucas Pripfl

Ende November wird das Team nach Brasilien fliegen, um sich dort mit 49 anderen Teams zu messen. Auch wenn ein Sieg unwahrscheinlich ist, ein Turnier dieser Größe zu erleben ist für heimische E-Sportler keine Selbstverständlichkeit. (red, 7.11.20022)