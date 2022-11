Behörden hatten angeordnet, den Hafen von Catania mit 35 Geretteten an Bord eines Schiffs zu verlassen. Der Beschluss der italienischen Regierung verstoße gegen das Menschenrecht, so die NGO

Behörden haben am Sonntag 144 der insgesamt 179 Menschen von Bord des Schiffes gehen lassen. Foto: REUTERS / ANTONIO PARRINELLO

Rom – Zwischen der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity und der italienischen Regierung bahnt sich ein Streit vor Gericht an. Die Anwälte der NGO wollen eine Klage beim regionalen Verwaltungsgericht von Catania gegen die Anordnung der Behörden an Kapitän Joachim Ebeling einreichen, den Hafen mit den 35 Geretteten an Bord zu verlassen.

Zuvor hatten die Behörden am Sonntag 144 der insgesamt 179 Menschen der am Samstagabend in Catania gelandeten "Humanity 1" von Bord gehen lassen. Vor allem Frauen und Minderjährige hatten das Schiff verlassen können.

Kapitän will bei Überlebenden bleiben bis alle von Bord gehen

Der Beschluss der italienischen Regierung verstoße gegen das Menschenrecht und sei vor Gericht anfechtbar, berichtete die NGO. Der Kapitän hatte per E-Mail angekündigt, dass er "in Catania bei den Überlebenden bleiben wird, bis sie alle von Bord gehen". "Ich kann den Hafen von Catania nicht verlassen. Wir müssen hier eine Lösung finden. Es wäre gegen das Gesetz, mit den Überlebenden wegzufahren, wie mir mein Anwalt erklärte. Die an Bord verbliebenen Schiffbrüchigen befinden sich in einem Zustand der Depression und Apathie, wir sind zutiefst besorgt über ihre psychische Gesundheit. Es ist schwierig, ihnen zu erklären, was hier geschieht, und ich selbst kann es nicht verstehen, weil es gegen das Gesetz verstößt", erklärte Ebeling vor Journalisten.

In Catania landete am Sonntag auch das Rettungsschiff "Geo Barents". Zunächst durften laut Behördenangaben 357 Menschen das Schiff verlassen, vor allem Frauen und Minderjährige. An Bord blieben 215 Personen. Was mit ihnen geschehen soll, ist zunächst unklar.

Zwei Schiffe warten auf Landung

Weiter auf eine Landung warten unterdessen noch zwei weitere Rettungsschiffe: das deutsche Rettungsschiff "Rise Above" mit 90 Personen an Bord und die norwegische "Ocean Viking" mit 234 im Mittelmeer geretteten Migranten. Sie befinden sich beide unweit von Sizilien. Sie haben bisher keine Landegenehmigung erhalten.

Das Vorgehen der neuen italienischen Rechtsregierung von Giorgia Meloni, die keine aus dem Mittelmeer geretteten Migranten mehr aufnehmen will und die Flaggenstaaten der Schiffe in der Pflicht sieht, sorgt für scharfe Kritik. "In diesem Moment findet im Hafen von Catania eine selektive Ausschiffung statt. Schiffbrüchige, die durch Kälte, Müdigkeit, Trauma und Folter bereits erschöpft sind, werden nach dem Willen der Regierung von Giorgia Meloni als Objekte betrachtet. Eine Schande!", schrieb der Abgeordnete der italienischen links-grünen Liste, Aboubakar Soumahoro, der sich im Hafen von Catania aufhielt, auf Twitter. Etwa 30 Aktivisten, darunter einige linke Parlamentarier, forderten am Hafenkai die Ausschiffung aller geretteten Migranten. (APA, red, 7.11.2022)