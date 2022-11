Der US-Popstar und Jesse Rutherford machten ihre Beziehung in Pyjama und Schlafmaske öffentlich. Treten sie modisch in die Fußstapfen von Britney Spears und Justin Timberlake?

Wir erinnern uns gut an den doppelten Denim-Auftritt, der in den sozialen Netzwerken umhergeistert und so Modegeschichte schreibt. Britney Spears erschien 2001 zu den American Music Awards in einem schulterlosen Jeanskleid, Justin Timberlake in darauf abgestimmtem Blazer, Hose und mit einem Cowboyhut-Ungetüm aus blauem Denim. Wieso bloß, fragten sich damals viele. Nun, es muss Liebe gewesen sein.

Das Outfit hat Modegeschichte geschrieben: Britney Spears und Justin Timberlake erschienen 2001 zu den American Music Awards im Partnerlook. Foto: REUTERS/Rose Prouser/File Picture

So wie aktuell beim frischgebackenen Pop-Paar Billie Eilish und Jesse Rutherford: Die beiden absolvierten am Samstag ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt vor dem Los Angeles County Museum of Art. Nicht nur, dass sie damit alle Beziehungsgerüchte bestätigten, Eilish und Rutherford führten auch vor, wie ein Partnerlook heute getragen werden kann. Mit Witz und Ironie nämlich.

Billie Eilish mit Freund Jesse Rutherford, dem Sänger der Band The Neighbourhood. Foto: Photo by Michael Tran / AFP

Anders kann man sich ein von Kopf bis Fuß gebrandetes Outfit wohl auch nicht überwerfen. Verbindendes Element der beiden Monturen: das Gucci-G. Das Paar wählte für den Auftritt auf dem roten Teppich Pyjama, Nachthemd und Schlafmaske, über den Schultern der beiden lag eine Steppdecke. Interpretierte das frisch verliebte Paar unter der Kuscheldecke etwa Yoko Onos und John Lennons Bed-in im Partnerlook neu?

Ein Auftritt im Zeichen des Gucci-G. Foto: AP Photo/Allison Dinner

Wir erinnern uns: Die beiden Popstars demonstrierten 1969 ganz in Weiß in einem Bett des Amsterdamer Hilton gegen den Vietnamkrieg. Billie Eilish und Jesse Rutherfords Aufmarsch stand eher nur im Zeichen von Love und Peace und Happyness. Jedenfalls gelang den beiden mit ihrem Wolke-sieben-Auftritt ein Werbeclou. Kaum ein anderes Gala-Outfit wurde so häufig geteilt wie jenes im Gucci-G.

Das italienische Modeunternehmen, das zum Luxuskonzern Kering gehört, weiß schließlich, wie Marketing geht. Auch mit Partnerlooks kennt man sich auch aus. Produzent Jonah Hill und Fotografin Sarah Brady erschienen im vergangenen Jahr in babyblauen Anzügen und Schlapfen.

Jonah Hill und Fotografin Sarah Brady in Anzügen von Gucci. Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP

Ein weiteres Beispiel für gelungene modische Paarungen: Leni Klum und Freund Aris Rachevsky in weißen T-Shirts und weiten Baggy-Jeans. Liebesbekenntnisse wie diese werden auch auf Instagram oder Tiktok verstanden.

Die Partnerlooks der älteren Generation? Sie hinken dem ein wenig hinterher, das muss leider gesagt werden. Siehe den gemeinsamen Auftritt der Schauspielerin Portia de Rossi und ihrer Lebensgefährtin Ellen DeGeneres bei den Golden Globe Awards: Beide tragen Hemd und Blazer – so weit, so gut.

Blazer-Parade: Portia de Rossi (links) und US-Comedian Ellen DeGeneres 2022 bei den Golden Globe Awards. Foto: VALERIE MACON / AFP

Am liebsten aber würde man DeGeneres zurufen: Wo haben Sie Ihre Krawatte gelassen? Sähe doch gleich viel lustiger aus. (Anne Feldkamp, 7.11.2022)