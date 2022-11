Gemeinsam mit ihrem Mann Alan Sparhawk gründete die Musikerin die US-Indierock-Gruppe in den frühen 1990er-Jahren. Sie wurde 55 Jahre alt

Die Musikerin und ihr Ehemann Alan Sparhawk (rechts) gründeten Low im Jahr 1993 in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota. Foto: Tim Soter

Die Sängerin und Schlagzeugerin der US-amerikanischen Indierock-Band Low, Mimi Parker, ist tot. Wie das Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf das Management berichtete, starb die Musikerin am Samstag infolge einer Krebserkrankung. Parker wurde 55 Jahre alt. Die Band postete am Sonntag das Cover ihres Albums "C'mon", auf dem Parker zu sehen ist, und schrieb dazu, ohne dabei ihren Namen zu nennen: "Sie ist in der vergangenen Nacht gestorben, umgeben von Familie und Liebe, auch von euch."

Im Oktober hatte die Band ihre für November geplanten Tourtermine in Europa abgesagt und als Grund die Behandlung von Parkers Eierstockkrebs genannt. Die Musikerin und ihr Ehemann Alan Sparhawk hatten Low im Jahr 1993 in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota gegründet. Wegen ihres langsamen und minimalistischen Stils wird die Gruppe dem Slowcore-Genre zugerechnet. Seit 2005 veröffentlichten Low ihre Alben auf dem Grunge-Label Sub Pop, auf dem auch das Debütalbum von Nirvana erschienen war. (APA, 7.11.2022)