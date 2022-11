Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" bei einer Blockade des Verteilerkreises in Wien Favoriten im August 2022. Foto: APA/LETZTE GENERATION

Am Montag um 8 Uhr demonstrierten drei Klima-Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation auf dem Joanneumring in der Grazer Innenstadt. Das berichten "Oe24" und "Heute". Polizeisprecher Markus Lamb gab auf STANDARD-Anfrage bekannt, dass die Aktivistinnen und Aktivisten alle drei Fahrstreifen blockierten.

Erste Aktion in Graz

Sie präsentierten Transparente, auf denen sie Tempo 100 auf der Autobahn forderten. Es kam zu Staus und Verzögerungen im Morgenverkehr. Gegen 8.45 Uhr wurde die Aktion von der Polizei geräumt. Die Aktivistinnen und Aktivisten werden angezeigt.



Es ist die erste Aktion dieser Art in Graz. Zuletzt war die Gruppierung mit Straßenaktionen in Wien und Berlin, sowie mit internationalen Protestaktionen in Museen aufgefallen. Sprecherinnen und Sprecher der österreichischen Organisation hatten verkündet, dass sie bis Anfang Jänner Straßenblockaden in Wien aussetzen, jedoch in den Bundesländern vermehrt aktiv werden würde. (red, 7.11.2022)