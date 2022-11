Wie im Fall Tina

Wieder Kinderabschiebung: Siebenjähriger Bub muss nach Georgien zurück

Ein Bub, der seit seinem ersten Lebensjahr in Wien lebt und hier als Schüler voll integriert ist, sitzt mit seiner Mutter in Schubhaft. Am Sonntag werden sie nach Georgien gebracht