Die Vorlieben der Redaktion, aber auch Nutzerbewertungen hat Tripsavvy in seine Editors' Choice Awards einfließen lassen, um uns mit den weltweit besten Reisezielen für Geeks zu erfreuen. Für Menschen also, die sich in besonderem Maße für eine Sache begeistern können. Oder für solche, die gerne auch abseits des Mainstreams unterwegs sind. Wir stellen zehn dieser besonderen Orte vor.

Arabisches Briefmarkenmuseum, Doha, Katar

Dieses Museum im Katara Cultural Village in Doha beherbergt eine Briefmarkensammlung aus 22 arabischen Ländern. Die Briefmarken illustrieren historische und kulturelle Ereignisse in den vorgestellten Ländern. Sie stammen entweder von einzelnen Spendern oder wurden von Museen aus aller Welt zur Verfügung gestellt. Präsentiert wurde die Sammlung im Rahmen eines Festivals, das Doha als arabische Kulturhauptstadt feierte.

Web: Arab Postal Stamp Museum

Kykladisches Olivenmuseum, Andros, Griechenland

Das Olivenmuseum auf der kykladischen Insel Andros bietet eine gute Möglichkeit, sich über griechisches Olivenöl und dessen Herstellung in authentischer Umgebung schlauzumachen. Untergebracht ist es in einer Olivenmühle in der Stadt Pitrofos. Das Gebäude selbst stammt aus den 1850er-Jahren und war über ein Jahrhundert lang als Olivenmühle in Betrieb.

Web: Musio Elias

Libreria Bocca, Mailand, Italien

In der eleganten Einkaufspassage Galleria Vittorio Emmanuele II gelegen, ist diese historische Buchhandlung und das Verlagshaus ein Paradies für Bibliophile. In den eleganten Jugendstilräumen stapeln sich Bücher vom Boden bis zur Decke, aber auch Kunstwerke und alte Möbel, Textilien und Drucke. Die Libreria Bocca stammt aus dem Jahr 1775 und ist das älteste noch existierende Verlagshaus und die älteste Buchhandlung Italiens.

Web: Libreria Bocca

Le Vaisseau, Straßburg, Frankreich

In diesem wissenschaftlichen Entdeckungszentrum in Straßburg sollen die Exponate nicht nur betrachtet, sondern auch unbedingt benutzt werden. Mehr als 130 verschiedene interaktive Elemente sind auf sechs Welten verteilt, darunter eine Höhle mit optischen Täuschungen, ein mathematischer Wald mit Rätseln und Knobelaufgaben und eine Baustelle. Kinder können draußen im Naturbeobachtungsbereich spielen, nach Igeln suchen oder etwas über Bienenstöcke und ihre Rolle im Ökosystem lernen.

Web: Le Vaisseau

Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, Görlitz, Deutschland

Foto: IMAGO/Jürgen Held

Die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften ist mit einem Bestand von über 150.000 Bänden eine der größten Bibliotheken in Görlitz. Die Bibliothek befindet sich in einem barocken Gebäude, das nicht nur das Archiv der Gründungsmitglieder der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften beherbergt, sondern auch eine vielfältige Sammlung von Büchern zu Themen der Naturgeschichte, Wirtschaft, Geschichte, Philosophie und Landeskunde.

Web: Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften

ROR Comedy, Osaka, Japan

Osaka gilt als die Comedy-Stadt Japans. Viele berühmte japanische Comedians hätten sich in den Open-Mics- und Stand-up-Comedy-Bars der Stadt ihre ersten Sporen verdient, liest man bei Tripsavvy. Mit dem ROR Comedy hat 2011 auch ein rein englischsprachiger Comedy-Club eröffnet, wo an mehreren Abenden in der Woche auch internationale Comedians auftreten. Außerdem finden hier wöchentlich Zaubershows statt, offenbar ein weiterer beliebter Zeitvertreib in Osaka.

Web: ROR Comedy

Natya Shodh Sansthan, Kolkata, Indien

Das Natya Shodh Sansthan widmet sich ganz dem indischen Theater und dessen langer Geschichte. Die Sammlung reicht zurück bis zu den alten Formen des Theaters, einschließlich Sanskrit, und endet mit der modernen indischen Theaterkultur. Zu sehen sind mehr als 7.000 Bücher in verschiedenen indischen Sprachen, Hunderte von Theatermagazinen, Zeitungsausschnitte, Originalmanuskripte, audiovisuelle Exponate, klassische Theaterplakate, alte Kostüme, Porträts, Bühnenbilder, antike Masken und Musikinstrumente. Eine Sammlung von Chhau-Masken und Dioramen des indischen Epos "Ramayana" runden das Ganze ab.

Web: Natya Shodh Sansthan

Samurai Museum, Tokio, Japan

museum samurai

Die Sammlung von Rüstungen, Kunst und Waffen des Samurai Museum umspannt siebenhundert Jahre Geschichte. Besucherinnen und Besucher können Live-Demonstrationen von Schwerttechniken sehen, an Workshops teilnehmen und eine komplette Samurai-Rüstung anprobieren. Der Souvenirladen des Museums sei ein Erlebnis für sich, heißt es bei Tripsavvy: "Hier finden Sie eine große Auswahl an Souvenirs, von Schmuckstücken über japanisches Kunsthandwerk bis hin zu antiken Katanas, Rüstungen und Artefakten, die auch international verschickt werden."

Web: Samurai Museum

Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, Brasilien

Foto: AFP/DOUGLAS MAGNO

Das Centro Cultural Banco do Brasil zählt zu den meistbesuchten kulturellen Einrichtungen Brasiliens. Der Eintritt in dieses Kulturzentrum, untergebracht in einer ehemaligen Bank im neoklassizistischen Stil, ist frei. Es beherbergt permanente und temporäre Kunstausstellungen aus den Bereichen bildende Kunst, Tanz, Theater und Musik.

Web: Centro Cultural Banco do Brasil

Comic-Con Museum, San Diego, USA

Foto: REUTERS/Mike Blake

Seit den 1970er-Jahren strömen Nerds aller Couleur nach San Diego, um auf der jährlichen Convention alles rund um Comics, Superhelden, Sci-Fi, Horror, Anime, Fantasy und Cartoons zu feiern. In den letzten Jahren kamen mehr als 130.000 Besucher, oft in Kostümen. Damit die Party das ganze Jahr über weitergeht, hat die Geek-Truppe beschlossen, ein einschlägiges Museum zu eröffnen. Die langerwartete Sammlung, die im Balboa Park auf einer Fläche von 250.000 Quadratmetern Erinnerungsstücke aus Popkultur, Modelle, alte Videospiele, Requisiten, Film- und Fernsehkostüme, interaktive Installationen und viele seltene Comics zeigt, wurde erst im vergangenen Sommer feierlich eröffnet. (red, 8.11.2022)

Web: Comic-Con Museum