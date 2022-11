Ob Cocktailbar, Bartender oder Neuling in der Szene: Der neue Barguide des Kulinarikmagazins verweist auf die besten Drink-Destinationen des Landes

In welche Cocktail- und Weinbar kehren Sie gerne ein?

Foto: Falstaff

Wohin auf einen Drink nach Feierabendschluss oder am Wochenende? Die Auswahl an Bars – ob klassisch, Wein oder Cocktail – wird immer größer, da verliert man schnell mal den Überblick. Natürlich liebt man sein Stammlokal, aber manchmal will halt etwas Neues ausprobiert werden.

Um ein wenig Licht ins Dunkel der vielfältigen Barszene zu bringen, hat das Gourmetmagazin "Falstaff" nun seine 2023er-Ausgabe des Barguides präsentiert. Im Zuge dessen wurden auch die besten Bartenderinnen und Bartender gekührt: Laura Peez aus der Sputnik-Bar in Wien erhielt die Auszeichnung beste Barfrau, während Glenn Estrada den Titel als bester Barmann für die Bar Tür 7 nach Hause holte. Daneben wurden unter anderem die beste Bareröffnung des Jahres (Neue Hoheit im Hotel Rosewood), Tagesbar (Everybody's Darling) und Weinbar (Weinbar im Palais Coburg) ausgezeichnet.

Drink des Jahres



Während die "New York Times" den Shirley Temple zum Drink des Jahres erklärte und in den Social Media seit Wochen der Negroni Sbagliato (mit Prosecco) gehypt wird, wählte "Falstaff" einen Klassiker zum besten Cocktail des Jahres, dessen Zenit eigentlich schon vor Jahren erreicht wurde: den Gin Tonic.

Die Bewertung



Cocktailbars und Weinbars sind in der Bewertung getrennt gelistet, die meisten davon befinden sich in Wien:

Die besten Cocktailbars in Österreich

Dino’s Apothecary Bar , 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte) Tür 7 , 1080 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1080 Wien (96 Falstaff-Punkte) Halbestadt , 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte) Josef Cocktailbar , 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte) The Sign , 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1090 Wien (95 Falstaff-Punkte) The Bank Bar , 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte) Hammond Bar , 1020 Wien (94 Falstaff-Punkte)

, 1020 Wien (94 Falstaff-Punkte) Englhof Cocktailbar , 6277 Zell am Ziller (94 Falstaff-Punkte)

, 6277 Zell am Ziller (94 Falstaff-Punkte) D-bar , 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte) Liquid Diary , 6020 Innsbruck (93 Falstaff-Punkte)

, 6020 Innsbruck (93 Falstaff-Punkte) Bruder , 1060 Wien (93 Falstaff-Punkte)

, 1060 Wien (93 Falstaff-Punkte) Burdock , 5020 Salzburg (93 Falstaff-Punkte)

, 5020 Salzburg (93 Falstaff-Punkte) Fabios , 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte) Josef Highball Bar , 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte) Kleinod, 1010 Wien (93 Falstaff-Punkte)

Die besten Weinbars in Österreich

Die Weinbank – Wirtshaus , 8461 Ehrenhausen (96 Falstaff-Punkte)

, 8461 Ehrenhausen (96 Falstaff-Punkte) Kork & Gloria , 5611 Großarl (96 Falstaff-Punkte)

, 5611 Großarl (96 Falstaff-Punkte) Palais Coburg Weinbar , 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte) Wein & Co Stephansplatz , 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (96 Falstaff-Punkte) Heunisch & Erben , 1030 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1030 Wien (96 Falstaff-Punkte) MAST Weinbistro , 1090 Wien (96 Falstaff-Punkte)

, 1090 Wien (96 Falstaff-Punkte) Döllerers Enoteca , 5431 Kuchl (95 Falstaff-Punkte)

, 5431 Kuchl (95 Falstaff-Punkte) Pub Klemo , 1050 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1050 Wien (95 Falstaff-Punkte) Wein & Co , 8010 Graz (95 Falstaff-Punkte)

, 8010 Graz (95 Falstaff-Punkte) Magazin , 5020 Salzburg (95 Falstaff-Punkte)

, 5020 Salzburg (95 Falstaff-Punkte) O boufés , 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte)

, 1010 Wien (95 Falstaff-Punkte) Wein & Co Mariahilfer Straße , 1070 Wien (94 Falstaff-Punkte)

, 1070 Wien (94 Falstaff-Punkte) Selektion Vinothek Burgenland , 7000 Eisenstadt (94 Falstaff-Punkte)

, 7000 Eisenstadt (94 Falstaff-Punkte) Ursprung , 6561 Ischgl (94 Falstaff-Punkte)

, 6561 Ischgl (94 Falstaff-Punkte) Wein & Co Hietzing, 1130 Wien (93 Falstaff-Punkte)

(rec, 8.11.2022)