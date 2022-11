Wenn es draußen kühl ist, trocknet die Wäsche drinnen nur schwer. In Zeiten empfohlenen Energiesparens betrifft das viele. Woran es liegt und was wir dagegen tun können

Wäsche trocknet, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist – die Temperatur ist dann zweitrangig. foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Wäsche, die auf dem Trockner tagelang feucht bleibt, ist kein neues Problem. Wer schon bisher beim Heizen sparen musste, kannte es bereits. Heute jedoch, in Zeiten hoher Energiepreise und des durch den Ukraine-Krieg bedingten Appells, sich beim Heizen tunlichst einzuschränken, stößt es weit mehr Menschen klamm auf.

Da haben wir am Morgen, kurz vor dem Weggehen, noch rasch die abends in die Waschmaschine gestopften Kleider, die Bett- und Handtücher aufgehängt. Als brave Energiesparer und Energiesparerinnen drehen wir die Heizung von – sagen wir – 20 auf 18 Grad hinunter und verlassen die eigenen vier Wände.

Zehn Stunden später kehren wir zurück, in eine Wohnung, in der die Luft feucht und abgestanden ist und außerdem noch weit kühler als die eingestellten 18 Grad zu sein scheint. Und die Wäsche? Sie ist nur unwesentlich weniger nass als am Morgen. Also reißen wir die Fenster auf, um zu lüften – und drehen danach fluchend die Heizung auf 22 Grad, in der Hoffnung, dass die noch feuchten Jeans zumindest am kommenden Tag tragbar sind. Wer ganz sicher gehen will, hängt die Hose über einen der warmen Heizkörper.

Die Lehren der Physik

Letzteres ist heiztechnisch betrachtet ein No-Go, denn besagter Heizkörper gibt in der Folge nur mehr wenig Wärme in den Raum und dafür viel in die Jeans ab. Darüber hinaus jedoch ist das geschilderte Vorgehen im Lichte physikalischer Gesetzmäßigkeiten nicht wirklich verkehrt, denn bei wärmeren Temperaturen kann Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Sprich: Je wärmer der Raum ist, desto schneller trocknet die Wäsche.

Obwohl, durch die Verdunstung kühlt sie erneut ab, weshalb noch mehr Energie notwendig ist, um den wäschebedingt feuchten Raum zu beheizen. Überhaupt liegt das lange Nassbleiben von Wäsche nicht an einem zu kühlen Zimmer, sondern an der in ihm herrschenden Luftfeuchtigkeit. Selbst wenn Luft eiskalt, aber trocken ist, kann Wäsche trocknen – sogar dann, wenn sie gefroren ist. Was also tun?

Praxistipps

Richtig Waschen: Die passenden Waschprogramme und hohe Schleuderfrequenzen helfen. Wenn es etwa um Bettwäsche oder Handtücher geht, die mit 60 Grad Celsius gewaschen wurden, sorgt der höchste Schleudergang für eine geringere Restfeuchte. Diese Wäsche trocknet schneller. Bei Feinwäsche oder Wollsachen sind natürlich sowohl die hohen Waschtemperaturen wie auch die hohen Schleudergänge tabu.

Wäsche an geeigneten Orten trocknen: Wer die Wäsche in einem vor Regen geschützten Ort im Freien aufhängen kann, sollte in jedem Fall diese Option wählen – außer bei hoher Luftfeuchtigkeit, also wenn etwa Nebel herrscht. Hier kommen etwa Dachböden in die Ziehung, die jedoch vor allem in Städten vielfach zu teuren Terrassenwohnungen ausgebaut wurden.

Muss die Wäsche im Zimmer aufgehängt werden, sind große, warme, gut belüftete Räume vorzuziehen. In kleinen, kühlen, feuchten und schlecht durchlüfteten Räumen trocknet sie hingegen am schlechtesten.

Hygrometer kaufen: Zudem besteht das Risiko von Schimmelbildung, vor allem in Wohnungen oder Häusern mit feuchten Wänden. Um diese Gesundheitsgefahr zu vermeiden, empfiehlt Ewald Gärber von der Umweltberatung die Anschaffung eines Hygrometers für Räume, in denen Wäsche getrocknet wird. In Kombination mit einem Thermometer kosten diese im Handel an die 15 Euro. Mit ihrer Hilfe, so Gärber, sei die Luftfeuchtigkeit leicht unter Kontrolle zu halten. Optimal seien 40 bis 60 Prozent, wobei man kurzfristige höhere Feuchtigkeitsbelastungen, etwa durchs Kochen oder Duschen, rasch mittels Stoßlüftens verringern solle.

Wer eine Wäschetrocknermaschine braucht

Wäschetrocknen im Zimmer wiederum setze eine längerfristige Beobachtung der Luftfeuchtigkeit voraus. Mehr als 70 Prozent sollten es auf keinen Fall sein, denn dann sei die Schimmelgefahr akut. In bestimmten Fällen – also wenn die Wohnung feucht ist, viel gelüftet und geheizt werden muss – ist laut Deutsche Stiftung Warentest unter Umständen sogar ein moderner Wäschetrockner (ein sogenannter Wärmepumpentrockner) sogar energiesparender und effizienter.

Zu empfehlen ist das laut Experte Gärber vor allem bei engen Wohnverhältnissen, also wenn sich drei bis vier Personen in kleinen Wohnungen zusammendrängen müssen. Und es hat einen weiteren Vorteil: Die Wäsche kommt aus dem Trockner fast knitterfrei heraus, was Bügelkosten spart. (Irene Brickner, Klaus Taschwer, 9.11.2022)