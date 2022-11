Total bewirbt aufwendig den ökologischen Wandel des Unternehmens, setzt aber weiterhin auf Öl- und Gasförderung – "Das System Total", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pond 5 /Spotamatik Aerials

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Volk auf Reise – Das harte Leben der Irish Traveller In einem aktuellen EU-Bericht über Minderheiten heißt es, dass die Gemeinschaft der Irish Traveller in England und Irland am meisten unter Armut leidet und dass sie aktuell die wohl diskriminierteste Minderheit im Europa ist. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Das System Total: Anatomie eines Energiekonzerns Total, einer der fünf "Big Oil"-Konzerne, will ein Akteur der Energiewende werden. Dass die Öl- und die Gasförderung weiterhin das Kerngeschäft des multinationalen Konzerns bilden, sorgt allerdings für Zweifel an der angekündigten und mit großem Aufwand beworbenen ökologischen Wende. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Akte Thomas Schmid, die Pensionszukunft, "gläserne" Schüler und die neue Radikalität. Im Studio zu Gast ist der frühere Sektionschef im Finanzministerium Thomas Wieser. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Die Filmemacherin Ruth Beckermann und der Schauspieler Michael Ostrowski sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.25 ENDZEIT-SCI-FI

I Am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein so gut wie menschenleeres New York für einen allein? Was durch Corona (fast) Wirklichkeit wurde, brachte Francis Lawrence 2007 mit dem Science-Fiction-Film I Am Legend auf die Leinwand. Im Zentrum der Handlung steht ein Virologe (Will Smith), der der einzige Überlebende einer Pandemie zu sein scheint. Bis 0.15, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Um den religiös-politischen Streit um Abtreibung und die Waffenlobby geht es in der Doku Die Waffen des Lichts – Ein amerikanischer Glaubenskrieg. Um 23.30 stellt die Reportage Kehrtwende – Leben auf Anfang Menschen vor, die sich mitten im Leben entschieden haben, "etwas ganz anderes" zu machen. Bis 0.05, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Vorgestellt werden neue Bücher von Andreas Salcher, Gerti Senger, Michael Ostrowski und Beate Maly. Bis 23.35, ORF3

22.55 DOKUMENTARFILM

Köy (D 2021, Serpil Turhan) Serpil Turhan hat drei kurdische Frauen aus drei Generationen begleitet und mit ihnen über die Zukunft, ihre Kindheit und die Gesellschaft gesprochen. Bis 0.25, 3sat