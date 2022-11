Pro

von Pia Kruckenhauser

Es geht um die Gans. Jeden Herbst kommt sie zuverlässig auf den Teller und von dort in den Bauch. So ein Martinigansl ist ja auch wirklich köstlich. Aber auch sehr viel Arbeit. Es wäre so unkompliziert, es sich beim Wirt des Vertrauens einzuverleiben. Soll man sich also tatsächlich den Aufwand antun und es selbst zubereiten? Ja! Denn Kochen – vor allem für liebe Menschen – ist etwas Herrliches.

Ich koche, seit ich ein Kind bin. Mit acht Jahren habe ich meine erste Schnitzelerfahrung gemeistert. Über das Chaos in der Küche danach wurde nobel geschwiegen. Seither wage ich mich regelmäßig an Gerichte, die oft gleich mehrere Schuhnummern zu groß für mich sind. Und heuer ist die Gans dran. Mein Vorteil: Der Mann des Herzens kocht auch so gern. Und meine Freunde sind sehr experimentierfreudig. Sollte der Vogel wider Erwarten ungenießbar sein, gibt es einfach einen Teller Pasta und ein Glas Wein extra zum Trost. Und wir haben danach alle eine großartige Geschichte zu erzählen.

