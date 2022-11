Ein 15 Jahre alter Hermès-Taschenkalender ist Ruth Beckermanns bestes Stück. Aufpoliert wurde es von Robert Horn. Foto: Nathan Murrell

"Ich sage immer: 'In der Liebe und bei meinen Terminen bleibe ich analog'. Meine Planung habe ich auf diese Weise bestimmt besser im Griff als alle, die ihre Termine in ihr Smartphone eintippen. Mein ursprünglicher Taschenkalender mit Quartalseinteilungen war von Hermès. Man wechselt das Innere viermal pro Jahr und hat für jeden Tag eine Seite plus ein Leporello für das ganze Jahr. Klingt kompliziert, ich weiß.

Nach 15 Jahren war die Lederhülle kaputt, und ich wollte mir eine neue gönnen. Leider haben mir die angebotenen Farben allesamt überhaupt nicht gefallen. Ich bin also zu meinem Freund Robert Horn von der gleichnamigen Ledermanufaktur, der mir eine neue, passende Hülle für die Inlays von Hermès anfertigte, ein Einzelstück sozusagen. Außen rot, innen pink. Die alten Einlagen behalte ich nur deswegen auf, weil es für sie so schöne Schächtelchen gibt. Ich mein’, warum sollte ich nachschauen wollen, was ich irgendwann am Tag XY im Jahre Schnee gemacht habe." (RONDO, Michael Hausenblas, 15.11.2022)