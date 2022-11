An Bord einer Antares-Rakete von Northrop Grumman hob der Raumfrachter Cygnus am Montag in Richtung ISS ab. Foto: NASA/Jamie Adkins

Eigentlich hätte das Frachtraumschiff bereits am Sonntag in Richtung internationale Raumstation ISS aufbrechen sollen, doch nach einem Feueralarm im Kontrollzentrum des US-Raketenherstellers Northrop Grumman in Virginia war der Start auf Montag verschoben worden. Nun ist der Frachter vom Virginia Mid-Atlantic Regional Spaceport in Wallops, Viginbia, an Bord einer Antares 230+-Rakete gestartet, wie die Nasa mitteilte.

Cygnus hat rund 3.700 Kilogramm Lebensmittel für die Besatzung der ISS und Materialien für wissenschaftliche Experimente geladen und soll am Mittwoch um 11:05 Uhr MEZ bei der ISS ankommen.

18. Frachtflug

Während der Andockprozedur soll die Nasa-Astronautin Nicole Mann den Roboter Canadarm2 der Raumstation einsetzen, um Cygnus einzufangen und zum erdzugewandten Port des Unity-Moduls zu manövrieren. Nasa-Astronaut Josh Cassada wird den Vorgang überwachen. Es ist der 18. Frachtflug von Northrop Grumman zur Raumstation und der siebte im Rahmen des Commercial Resupply Services 2-Vertrags mit der Nasa. (red, APA, 7.11.2022)