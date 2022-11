Erinnerung an Wiens einst zweitgrößte Synagoge im sechsten Bezirk, die 1939 zerstört wurde

Eine virtuelle Rekonstruktion lässt die Pracht des Tempels erahnen. Foto: DI Jonas

Im sechsten Wiener Gemeindebezirk stand einst die zweitgrößte Synagoge Wiens. Über 550 Gläubigen bot der prachtvolle Schmalzhoftempel zwischen Loquaiplatz und Schmalzhofgasse Platz. 1884 wurde der vom Architekten Max Fleischer geplante neogotische Tempel fertiggestellt, in der Pogromnacht 1939 von 300 Mitgliedern der SS geplündert und dann vollständig niedergebrannt.

Viele Jahrzehnte wiesen unscheinbare graue Marmortafeln, die wiederholt beschmiert oder mit rechtsextremen Stickern verunstaltet wurden, auf die Vergangenheit des Loquaiplatzes hin. Der Platz mit dem kleinen Park und Kinderspielplatz wurde in den vergangenen Monaten runderneuert. Nun erhält der Park einen neuen Namen: Er wird künftig in Gedenken an die Vertriebenen und ermordeten Gemeindemitglieder, die hier bis 1939 zum Beten zusammenkamen, Schmalzhoftempelpark heißen.

Gegen das "Auslöschen"

Die neue Namensgebung wird im Bezirk Mariahilf auch als Weiterentwicklung der Arbeit des Bezirksprojektes Erinnern für die Zukunft verstanden, dem es um nachhaltiges Gedenken geht. Mit rund 850 Erinnerungsobjekten mit Namen von in der NS-Zeit Ermordeten im öffentlichen Raum will man dem "Auslöschen" der Erinnerung entgegenwirken.

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betont im Gespräch mit dem STANDARD: "Spuren in der Geschichte einer Stadt müssen lesbar bleiben, damit im öffentlichen Raum auch die dunklen Seiten der Geschichte über Generationen hinweg reflektiert werden können." Es sei ein wichtiges Zeichen der Stadt, "in Gedenken an die Novemberpogrome und die systematische Zerstörung der jüdischen Gotteshäuser diesen Platz mit dieser Benennung wieder stärker ins Bewusstsein zu holen". Der Schmalzhoftempelpark sei, sagt Kaup-Hasler, "mahnender Auftrag, Ausgrenzungen jeglicher Art und dem Wiedererstarken neuer antisemitischer Tendenzen klar und entschieden entgegenzutreten". (cms, 9.11.2022)