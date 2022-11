Serienreif-Podcast "Forsthaus Rampensau": Drama in den Kärntner Bergen

Wie läuft so sein Drehtag eines Reality-TV-Formats ab? Wie viel Geld bekommt man dafür? Muss für die nötige Dosis Drama nachgeholfen werden? Und was hat es mit dem gestohlenen Glätteisen auf sich? "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmerin Tara Tabitha gewährt Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif" einen Blick hinter die Kulissen. (red, 10.11.2022)



