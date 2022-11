Das Doppelbudget für die Jahre 2022/23 bedrohe die Liquidität schon im kommenden Jahr. Finanzstadtrat Eber will nachbessern

Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit könnte im Grazer Rathaus ein Regierungskommissär einziehen. Foto: APA / Erwin Scheriau

Graz – Der Grazer Stadtrechnungshof warnt die steirische Landeshauptstadt vor der Zahlungsunfähigkeit schon im nächsten Jahr. Das hätte die Absetzung der Stadtregierung aus KPÖ, Grünen und SPÖ zur Folge, ein Regierungskommissär würde die Agenden übernehmen. Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Montagabend.

Stadtrechnungshofdirektor Hans-Georg Windhaber nehme in einem vertraulichen Schreiben an die Stadtregierung zu ihrem Doppelbudget für die Jahre 2022/23 Stellung. Laut dem Schreiben, auf das die "Kleine Zeitung verweist, habe Windhaber schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die mittelfristige Budgetplanung bereits 2023 nicht mehr zu halten sei. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Finanzdirektor Stefan Tschikof hätten aber keine überarbeiteten Pläne vorgelegt, um die Liquidität für das kommenden Jahr zu sichern. Der Stadtrechnungshof, der bei Projekten über 2,4 Millionen Euro Volumen zu einer Prüfung beigezogen wird, werde fortan solchen Projekten kein Okay geben.

Finanzstadtrat Eber zeigte sich in einer ersten Reaktion "verwundert" über das Schreiben. Am Mittwoch wolle er den Prüfern eine neue Mittelfristplanung vorlegen. Sein Vorgänger im Finanzressort, Günter Riegler (ÖVP), ortete eine "finanzielle und politische Bankrotterklärung". (red, 7.11.2022)