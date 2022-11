Bei der heurigen Weltklimakonferenz haben Industriestaaten bereits Hilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Südafrika für die Abkehr von Kohle zugesagt. Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Sharm el-Sheikh – Entwicklungslänger benötigen laut einem Bericht im Rahmen der Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh bis 2030 rund 2,4 Billion Dollar pro Jahr für den Klimaschutz. "Die Erschließung umfangreicher Klimafinanzierungsmittel ist der Schlüssel zur Lösung der heutigen Entwicklungsherausforderungen", sagte Vera Songwe, eine der Autorinnen des Berichts, am Montag.

Eine Billion Dollar des jährlichen Gesamtinvestitionsbedarfs soll demnach aus externen Finanzmitteln stammen, der Rest soll aus öffentlichen und privaten Mitteln der Länder gestemmt werden, heißt es in dem Bericht, der von Ägypten und Großbritannien – den Gastgebern des aktuellen und des vorherigen Klimagipfels – in Auftrag gegeben wurde.

Zuwachs aus privatem Sektor

"Die Welt braucht einen Durchbruch und einen neuen Fahrplan für die Klimafinanzierung, der die eine Billion Dollar an externen Finanzmitteln mobilisieren kann", hieß es in dem Bericht weiter. Die Mittel seien bis 2030 für Schwellen- und Entwicklungsländer außer China nötig. Die Finanzierung sei erforderlich, um die Emissionen zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, Schäden durch den Klimawandel zu bewältigen und Natur und Land wiederherzustellen. Der größte Zuwachs sollte aus dem privaten Sektor kommen, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, während die jährlichen Mittelzuflüsse der Entwicklungsbanken verdreifacht werden sollten.

Abkehr von Kohle

Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten haben Industriestaaten bereits Milliardenhilfen an Südafrika für die Abkehr von der Kohle zugesagt. Die von Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der Europäischen Union und den USA geplanten Hilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar (knapp 8,5 Milliarden Euro) sollen unter anderem für die Stilllegung von Kohlekraftwerken und die Förderung erneuerbarer Energien verwendet werden, hieß es in einer in Sharm el-Sheikh veröffentlichten Erklärung.

Die Industriestaaten billigten demnach den südafrikanischen Plan für die Abkehr von der Kohle. Das Unterstützungsprogramm werde dazu beitragen, dass die "sauberen Energien in Südafrikas Wirtschaft gedeihen", wurde US-Präsident Joe Biden in der Erklärung zitiert.

Kooperation bei Solar- und Windkraft

Deutschland hat für Südafrikas Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle nach Angaben des deutschen Entwicklungsministeriums bereits 700 Millionen Euro bereitgestellt und in kürzlich abgeschlossenen Verhandlungen weitere 320 Millionen Euro zugesagt.

Deutschland und Südafrika kooperieren den Angaben zufolge unter anderem beim Bau von Solar- und Windkraftanlagen sowie bei Leitungen zur Übertragung von Ökostrom. Diese Investitionen sollen vor allem in den Kohleregionen neue Arbeitsplätze schaffen. Auch Programme zur Umschulung ehemaliger Kohlearbeiter und zur Ausbildung in den in der Energiewende dringend benötigten Berufen werden von Deutschland gefördert.



Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zog am Montag während seiner Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa eine Zwischenbilanz der Energiewende-Partnerschaft. Auch der französische Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der US-Klimabeauftragte John Kerry beteiligten sich daran.

Strom zu 80 Prozent aus Kohle

Südafrika – eine der größten Volkswirtschaften des afrikanischen Kontinents – ist bisher für seine Stromerzeugung zu 80 Prozent auf die Kohle angewiesen. Die Partnerschaft von Industriestaaten mit Südafrika bei der Abkehr von der Kohle ist eine der Kooperationen, die als Just Energy Transition Partnership, kurz JETP, bezeichnet werden.

Die JETP war im vergangenen Jahr bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow auf den Weg gebracht worden, um einen schnelleren und sozial gerechten Übergang von Entwicklungs- und Schwellenländern zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu ermöglichen.

Bis Ende kommender Woche beraten in Ägypten die Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Schon jetzt hat sich die Welt um etwa 1,1 Grad zur Zeit vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert aufgeheizt. Voraussichtlich am Mittwoch werden sich die Delegierten auf Finanzierungsfragen konzentrieren. (APA, red, 8.11.2022)