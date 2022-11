Ulf Kristersson will in Ankara Recep Tayyip Erdoğan für sich gewinnen. Foto: APA/AFP/Lehtikuva/VESA MOILANEN

Alles hängt daran, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Daumen doch noch nach oben dreht: Die Türkei ist nämlich das einzige Land, das den Beitritt Schwedens zur Nato noch nicht unterstützt. Premierminister Ulf Kristersson reist deshalb am Dienstag nach Ankara, um Erdoğan für sich zu gewinnen. Es wäre ein erster außenpolitischer Erfolg für den neuen Regierungschef von der Moderaten-Partei.

Doch die Frage ist, welchen Preis Schweden für das Ja aus Ankara zu zahlen bereit ist. Denn die Türkei begründet ihre Ablehnung mit der angeblichen schwedischen – und auch finnischen – Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPG, die Ankara als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation ansieht.

Türkei: Schweden ist "Terror-Brutstätte"

Die Regierungen in Schweden – und auch Finnland – haben deshalb bereits im Juni ein Memorandum unterzeichnet, in dem sie der Türkei ihre "volle Unterstützung" zusichern, sollte deren nationale Sicherheit bedroht sein. Damit einhergehend versprachen die beiden Länder, noch schärfer gegen die PKK vorzugehen und mit der türkischen Justiz besser zusammenzuarbeiten.

Doch der Türkei hat das nicht gereicht. Vergangene Woche bezeichnete Erdoğan Schweden als "Brutstätte für den Terror".

Kurswechsel in Stockholm

Außenminister Tobias Billström beeilte sich im Interview mit Sveriges Radio am Samstag, die Wogen wieder zu glätten. In der alten Regierung noch Migrationsminister, distanzierte er sich in seiner neuen Rolle von der YPG, der kurdischen Miliz in Syrien, und ihrem politischen Arm, der PYD-Partei. Beide sind seit langem Nato- und US-Verbündete im Kampf gegen den IS in Syrien.

Billström bezeichnete die YPG und die PYD als "zweifelhaft" und "problematisch", da sie die Beziehungen Schwedens zur Türkei beschädigen würden. Das wichtigste Thema sei der Nato-Beitritt seines Landes. Es werde deshalb keine humanitäre Hilfe mehr für die kurdische Miliz und ihre Partei geben.

YPG will IS-Häftlinge abgeben

Ankara zeigte sich erfreut, die abgewählten Sozialdemokraten in Schweden sprachen von "Verrat". Und auch die YPG reagierte: Ihr Sprecher in Schweden, Shiyar Ali, will nun, dass die Regierung "ihre IS-Schweden" zurückholt. Kappt Schweden die Unterstützung, sehe man nicht mehr ein, dass man sich im kurdisch kontrollierten Teil Nordsyriens noch um die Inhaftierung von IS-Gefangenen mit schwedischer Staatsbürgerschaft kümmern soll. (red, 8.11.2022)